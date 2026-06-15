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A început treaba la Rapid. „EXCLUSIV RAPID” e în direct pe YouTube și Facebook – ProSport de la 16:45!

A început treaba la Rapid.
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Vorbim despre Pancu, Bubanja, Kamara, Leo Toader, Geraldo, Suller, Cirprian Nită și Armando Lungu cu Alexandru Ioniță și cu voi. Urmează alte transferuri, plecări și veniri, iar peste o lună începe noul sezon al ligii 1.

Vrem să aflam de la voi ce părere aveți despre schimbările din această vară de la echipa voastră de suflet! Nu ratați nici emisiunea de astăzi!

Vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube și Facebook – ProSport, de la ora 16:45, cu singurul antrenor de la Rapid care a câștigat un trofeu în 2026!

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