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Christian Eriksen, fotbalistul care a fost la un pas de moarte în 2021, s-a prăbușit din nou pe teren. Arbitrii au oprit definitiv meciul cu Ucraina

Rene Pârșan
Foto și Video de la primul stop cardiac la Euro 2021
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Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren, în amicalul cu Ucraina. El a fost resuscitat de medici. Arbitrii au oprit definitiv meciul.

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Danezul a avut din nou probleme, după clipele de groază de la EURO 2021. În minutul 65 al meciului amical dintre Danemarca și Ucraina, Christian Eriksen a căzut din nou secerat pe teren. El a fost resuscitat de medici, iar arbitrii au oprit definitiv meciul. O ambulanță a intrat imediat pe gazon, unde au ajuns reprezentanți ai federației daneze și soția fotbalistului, publică Prosport.

Cortină în jurul lui Eriksen

Jucătorii celor două echipe i-au transmis arbitrului că nu vor mai juca. Meciul a fost abandonat, dar fotbaliștii și staffurile s-au așezat într-un cerc și au rămas pe teren, conform iamsport.ro.

Eriksen s-a ridicat de pe gazon și a mers singur spre marginea terenului, în aplauzele tutror celor din tribune. Fotbalistul și soția au mers spre ambulanță și au fost duși la Spitalul Universitar Odense pentru examinare.

Acest lucru se întâmplă la 5 ani după ce Eriksen a suferit un stop cardiac la Euro 2020, competiție care a avut loc un an mai târziu, din cauza pandemiei de covid-19.

Totul s-a întâmplat în timpul unui meci din faza grupelor împotriva Finlandei, când inima i s-a oprit timp de aproximativ cinci minute.

Federația daneză a anunțat că fotbalistul este conștient

„Christian Eriksen este conștient și, având în vedere circumstanțele, se simte bine”, a declarat federația într-o postare pe X.

Nici Danemarca, nici Ucraina nu s-au calificat la Cupa Mondială.

„Gândurile noastre sunt alături de Christian Eriksen și de întreaga familie a fotbalului danez”, a transmis Echipa Națională de fotbal a României.

Foto și Video de la primul stop cardiac la Euro 2021

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