E zi de „EXCLUSIV RAPID”. Vă așteptăm alături de noi de la 16:45 în direct pe YouTube și Facebook – ProSport!

Cu exact o săptămână înainte de startul pregătirii pentru următorul sezon, Rapid nu a reușit nici un transfer, iar staful lui Daniel Pancu nu este finalizat nici acum. Grigore Sichitiu vine în studio-ul nostru pentru a discuta împreună cu voi despre echipa voastră favorită. Fostul președinte din Giulești analizează ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Rapid și vine cu soluții concrete pentru Dan Șucu și Victor Angelescu. Grigore Sichitiu ne explică ce jucători trebuie să plece din actualul lot și care sunt cele mai bune variante pentru Pancu în aceasta vară. Așteptăm întrebările voastre și vrem să aflam ce sugestii aveți voi, Rapidiștii, pentru cei care decid soarta Rapidului de câțiva ani!

Nu ratați emisiunea de astăzi! „EXCLUSIV RAPID” cu Ovidiu Ionescu și Grigore Sichitiu începe la ora 16:45 pe YouTube și Facebook ProSport!