Prima pagină » Sport » E zi de „EXCLUSIV RAPID”. Vă așteptăm alături de noi de la 16:45 în direct pe YouTube și Facebook – ProSport!

E zi de „EXCLUSIV RAPID”. Vă așteptăm alături de noi de la 16:45 în direct pe YouTube și Facebook – ProSport!

E zi de
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cu exact o săptămână înainte de startul pregătirii pentru următorul sezon, Rapid nu a reușit nici un transfer, iar staful lui Daniel Pancu nu este finalizat nici acum. Grigore Sichitiu vine în studio-ul nostru pentru a discuta împreună cu voi despre echipa voastră favorită. Fostul președinte din Giulești analizează ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Rapid și vine cu soluții concrete pentru Dan Șucu și Victor Angelescu. Grigore Sichitiu ne explică ce jucători trebuie să plece din actualul lot și care sunt cele mai bune variante pentru Pancu în aceasta vară. Așteptăm întrebările voastre și vrem să aflam ce sugestii aveți voi, Rapidiștii, pentru cei care decid soarta Rapidului de câțiva ani!

Nu ratați emisiunea de astăzi! „EXCLUSIV RAPID” cu Ovidiu Ionescu și Grigore Sichitiu începe la ora 16:45 pe YouTube și Facebook ProSport!

Recomandarea video

Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, îl amenință direct pe Ilie Bolojan: „anticipatele de regulă aduc multe surprize, în special celor care și le doresc”. Nici partidele nu au scăpat de amenințări
23:58
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, îl amenință direct pe Ilie Bolojan: „anticipatele de regulă aduc multe surprize, în special celor care și le doresc”. Nici partidele nu au scăpat de amenințări
FLASH NEWS Tomac vrea audituri externe la companiile de stat cu pierderi: „Vor fi luate decizii radicale”
23:46
Tomac vrea audituri externe la companiile de stat cu pierderi: „Vor fi luate decizii radicale”
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe