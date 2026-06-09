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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Cum arată lista de transferuri a lui Gigi Becali și Mihai Stoica: cine vine, cine pleacă

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Cum arată lista de transferuri a lui Gigi Becali și Mihai Stoica: cine vine, cine pleacă
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Sezonul 2025-2026 s-a încheiat oficial pentru FCSB, însă acum începe goana după transferuri. Cei mai buni și cei mai de perspectivă jucători sunt ochiți de Gigi Becali și Mihai Stoica.

EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Alături de Robert Panduru, fost preparator fizic la naționala U21 a României și la Universitatea Cluj, vom analiza situația la zi a transferurilor de la FCSB. Cine vine și cine pleacă de la formația roș-albastră.

Vom analiza la EXCLUSIV FCSB și lista de transferuri pe care o are Gigi Becali. Ce șanse sunt să vină la FCSB jucătorii de pe ea și cine a mai apărut pe listă.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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