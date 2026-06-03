„EXCLUSIV RAPID” – Pancu așteaptă transferurile!

Rapid caută fotbaliști pentru campionatul următor, cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de startul pregătirii. Fostul fundaș și atacant „UEFAntastic”, Nae Constantin (1999z2006) vine în studio, alături de Ovidiu Ionescu, pentru a discuta cu voi despre Rapidul vechi și nou.

De câți jucători are nevoie Pancu în aceasta vară aflăm de la fostul lui coleg din anii 2000. Nicolae Constantin lucrează cu Răzvan Lucescu la PAOK de câțiva ani și ne povestește ce șanse au fost că antrenorul „UEFAntastic” să revină în Giulești.

Vorbim și despre staful lui Pancu: cine este noul preparator fizic al primei echipe și cine o să pregătească portarii Rapidului.

Discutăm și despre meciul de săptămână trecuta care i-a adus pe „Arcul de Triumf” pe Coman, Marius Constantin, Karamyan, Ilyes, Bugă sau Vio Moldovan sub comanda lui Lucescu junior.