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Tricolorii surpriză ai lui Gică Hagi pentru meciul cu Țara Galilor. Ce mutări face Regele

Tricolorii surpriză ai lui Gică Hagi pentru meciul cu Țara Galilor. Ce mutări face Regele
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Gică Hagi a pregătit mai multe surprize importante în echipa pe care o va alinia la startul partidei de pregătire dintre România și Țara Galilor. Reamintim că meciul de pe stadionul Steaua din București este programat la ora 20:45. „Tricolorii” vin după un rezultat de egalitate, scor 1-1, înregistrat la Tbilisi, în fața Georgiei, pe 2 iunie 2026, publică ProSport. Hagi jr. nu apare în nici o  formulă.

Hagi va avea ocazia de a vedea la treabă mai mulți fotbaliști pe care i-a convocat la prima reprezentativă. În aceste condiții, selecționerul a ales deja echipa de start și a pregătit câteva surprize importante.

Echipa de debut

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram.

Echipa de rezervă

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Strata, 3. M. Popescu, 4. Rus, 7. F. Coman, 9. Drăguș, 14. Dobre, 18. D. Matei, 20. Borza, 21. Moruțan, 24. Coubiș, 25. Cîrjan

Meciul dintre România și Țara Galilor poate fi urmărit pe www.prosport.ro, în format Live Text Online. La TV, partida ca fi transmisă de postul Prima TV.

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