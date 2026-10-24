Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București din perioada 1998-2003, a murit la vârsta de 91 de ani, în dimineața zilei de 24 octombrie, informează GSP.

Fostul oficial al roș-albaștrilor reprezenta o apariție tot mai rară în ultimii ani, din cauza problemelor medicale.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

Viorel Păunescu se lupta de câțiva ani cu o boală grea, Alzheimer. În trecut, fostul președinte al Stelei s-a confruntat cu nu mai puțin de cinci hernii.

Păunescu era vizitat constant în ultimul timp de unul dintre foștii săi colaboratori, Victor Pițurcă, cel care a fost antrenor în Ghencea în perioada în care Păunescu a fost președintele Stelei.

Cine a fost Viorel Păunescu: A jucat handbal la Steaua și Dinamo

Născut în Fărcășești, Viorel Păunescu a jucat handbal în 11 în tinerețe.

A evoluat atât la Steaua, cât și la Dinamo, în anii 1950-1960.

Todată, acesta a fost component al naționalei României de handbal în 11 în acei ani.

Viorel Păunescu a fost președintele Stelei între 1998 și 2003.

Pe lângă sport, Păunescu a fost de-a lungul vieții antreprenor în turism. În urmă cu 16 ani, acesta spunea că ar alege același drum, dacă ar putea să o ia de la început în viață.

„Toată viaţa mea a fost o muncă fără pauză, din dorinţa de a obţine din turism tot ce are mai bun. Hotelurile, restaurantele şi barurile conduse de mine au avut ca oaspeţi cele mai mari personalităţi care au vizitat România acelor timpuri: Pavarotti, regele Spaniei, regina Olandei, primul-ministru al Franţei, Rusiei, Italiei, toate personalităţi din ţările Europei Centrale şi de Est, respectiv Germania, Polonia, Italia, Austria, Cehia, Ucraina, preşedintele Chinei etc., cât şi personalităţi din lumea sportivă precum Sepp Blatter ­ preşedinte FIFA şi Michel Platini ­ preşedinte UEFA.

După 1990, am condus, ca preşedinte şi director general, Compania Hotelieră Intercontinental, Hotelul Lido şi Hotelul Rex din Mamaia.

Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România, aş face tot ce am făcut până acum ­ sport şi turism, domenii în care am fost lider şi idol pentru cei tineri. Ar trebui să fiu mai puţin credul, să fiu mai puţin sentimental”, spune Păunescu în 2010, pentru jurnalul.ro.

Sursa foto: GSP