Prima pagină » Sport » Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București din perioada 1998-2003, a murit la vârsta de 91 de ani, în dimineața zilei de 24 octombrie, informează GSP.

Fostul oficial al roș-albaștrilor reprezenta o apariție tot mai rară în ultimii ani, din cauza problemelor medicale.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

Viorel Păunescu se lupta de câțiva ani cu o boală grea, Alzheimer. În trecut, fostul președinte al Stelei s-a confruntat cu nu mai puțin de cinci hernii.

Păunescu era vizitat constant în ultimul timp de unul dintre foștii săi colaboratori, Victor Pițurcă, cel care a fost antrenor în Ghencea în perioada în care Păunescu a fost președintele Stelei.

Cine a fost Viorel Păunescu: A jucat handbal la Steaua și Dinamo

Născut în Fărcășești, Viorel Păunescu a jucat handbal în 11 în tinerețe.

A evoluat atât la Steaua, cât și la Dinamo, în anii 1950-1960.

Todată, acesta a fost component al naționalei României de handbal în 11 în acei ani.

Viorel Păunescu a fost președintele Stelei între 1998 și 2003.

Pe lângă sport, Păunescu a fost de-a lungul vieții antreprenor în turism. În urmă cu 16 ani, acesta spunea că ar alege același drum, dacă ar putea să o ia de la început în viață.

„Toată viaţa mea a fost o muncă fără pauză, din dorinţa de a obţine din turism tot ce are mai bun. Hotelurile, restaurantele şi barurile conduse de mine au avut ca oaspeţi cele mai mari personalităţi care au vizitat România acelor timpuri: Pavarotti, regele Spaniei, regina Olandei, primul-ministru al Franţei, Rusiei, Italiei, toate personalităţi din ţările Europei Centrale şi de Est, respectiv Germania, Polonia, Italia, Austria, Cehia, Ucraina, preşedintele Chinei etc., cât şi personalităţi din lumea sportivă precum Sepp Blatter ­ preşedinte FIFA şi Michel Platini ­ preşedinte UEFA.

După 1990, am condus, ca preşedinte şi director general, Compania Hotelieră Intercontinental, Hotelul Lido şi Hotelul Rex din Mamaia.

Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România, aş face tot ce am făcut până acum ­ sport şi turism, domenii în care am fost lider şi idol pentru cei tineri. Ar trebui să fiu mai puţin credul, să fiu mai puţin sentimental”, spune Păunescu în 2010, pentru jurnalul.ro.

Sursa foto: GSP

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – S.C. Popești Leordeni, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 11:00
16:46
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – S.C. Popești Leordeni, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 11:00
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
14:15, 16 Oct 2026
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
SPORT Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
19:06, 15 Oct 2026
Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Getafe, joi, 15 octombrie 2026, de la ora 19:45
15:25, 14 Oct 2026
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Getafe, joi, 15 octombrie 2026, de la ora 19:45
SPORT „EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita și Alexandru Ioniță, invitații ediției
13:43, 14 Oct 2026
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita și Alexandru Ioniță, invitații ediției
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Marius Baciu, în direct cu suporterii: orice întrebare ai, azi primești răspunsul!
11:06, 13 Oct 2026
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Marius Baciu, în direct cu suporterii: orice întrebare ai, azi primești răspunsul!
Mediafax
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Digi24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Banii reținuți din pensiile speciale şi cele militare ar putea fi restituiți până în 2028. Ce prevede proiectul și cine este exclus de la plată
Mediafax
Escrocherie INCREDIBILĂ! Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase. Ce a URMAT
Click
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Ce se întâmplă doctore
O simplă julitură se poate transforma într-o infecție periculoasă la copii. La ce trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică? Latrinele fără intimitate și controversa buretelui comun
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
GALERIE FOTO Muzeul pe roți al României a revenit în Sectorul 4. Pot fi admirate peste 200 de autovehicule istorice
11:29
Muzeul pe roți al României a revenit în Sectorul 4. Pot fi admirate peste 200 de autovehicule istorice
FLASH NEWS Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani
11:26
Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani
TAXE Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
11:24
Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
EVENIMENT Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
11:00
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
FLASH NEWS „Cuibul Vulturului”, celebrul refugiu montan al lui Hitler din Bavaria, a luat foc. 200 de pompieri s-au luptat cu flăcările. De ce crede poliția germană că incendiul ar fi fost provocat
10:49
„Cuibul Vulturului”, celebrul refugiu montan al lui Hitler din Bavaria, a luat foc. 200 de pompieri s-au luptat cu flăcările. De ce crede poliția germană că incendiul ar fi fost provocat
FINANCIAR TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație
10:38
TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație

Cele mai noi

Trimite acest link pe