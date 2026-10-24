Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani. A avut un rol important în ascensiunea lui Gigi Becali la conducerea clubului

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București din perioada 1998-2003, a murit la vârsta de 91 de ani, în dimineața zilei de 24 octombrie, informează GSP.

Fostul oficial al roș-albaștrilor reprezenta o apariție tot mai rară în ultimii ani, din cauza problemelor medicale.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

Viorel Păunescu se lupta de câțiva ani cu o boală grea, Alzheimer. În trecut, fostul președinte al Stelei s-a confruntat cu nu mai puțin de cinci hernii.

Păunescu era vizitat constant în ultimul timp de unul dintre foștii săi colaboratori, Victor Pițurcă, cel care a fost antrenor în Ghencea în perioada în care Păunescu a fost președintele Stelei.

Cine a fost Viorel Păunescu: A jucat handbal la Steaua și Dinamo

Născut în Fărcășești, Viorel Păunescu a jucat handbal în 11 în tinerețe.

A evoluat atât la Steaua, cât și la Dinamo, în anii 1950-1960.

Todată, acesta a fost component al naționalei României de handbal în 11 în acei ani.

Viorel Păunescu a fost președintele Stelei între 1998 și 2003.

Pe lângă sport, Păunescu a fost de-a lungul vieții antreprenor în turism. În urmă cu 16 ani, acesta spunea că ar alege același drum, dacă ar putea să o ia de la început în viață.

„Toată viaţa mea a fost o muncă fără pauză, din dorinţa de a obţine din turism tot ce are mai bun. Hotelurile, restaurantele şi barurile conduse de mine au avut ca oaspeţi cele mai mari personalităţi care au vizitat România acelor timpuri: Pavarotti, regele Spaniei, regina Olandei, primul-ministru al Franţei, Rusiei, Italiei, toate personalităţi din ţările Europei Centrale şi de Est, respectiv Germania, Polonia, Italia, Austria, Cehia, Ucraina, preşedintele Chinei etc., cât şi personalităţi din lumea sportivă precum Sepp Blatter ­ preşedinte FIFA şi Michel Platini ­ preşedinte UEFA.

După 1990, am condus, ca preşedinte şi director general, Compania Hotelieră Intercontinental, Hotelul Lido şi Hotelul Rex din Mamaia.

Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România, aş face tot ce am făcut până acum ­ sport şi turism, domenii în care am fost lider şi idol pentru cei tineri. Ar trebui să fiu mai puţin credul, să fiu mai puţin sentimental”, spune Păunescu în 2010, pentru jurnalul.ro.

Viorel Păunescu, rol important în venirea lui Gigi Becali la Steaua

Viorel Păunescu a avut un rol important în ascensiunea milionarului Gigi Becali la conducerea Stelei București.

El a condus structura prin care echipa s-a desprins de Clubul Sportiv al Armatei, iar în perioada sa de conducere Becali a devenit principalul finanțator și apoi acționar majoritar.

Preluarea nu s-a făcut dintr-o dată, ci în mai multe etape.

În 1998, Păunescu a preluat conducerea echipei, fiind ales președinte al C.A. În martie 1999, acesta semnează, ca reprezentant al AFC Steaua, protocolul cu Ministerul Apărării, prin care asociația primește dreptul de a utiliza gratuit baza sportivă din Ghencea timp de 20 de ani.

Între 2000 și 2002, Becali devine indispensabil financiar. Sub conducerea lui Păunescu, echipa avea nevoie de finanțare. Omul de afaceri a început să împrumute bani clubului, iar în timp a devenit principalul investitor.

Potrivit unor surse apropiate FCSB citate de Gazeta Sporturilor, mecanismul era următorul:

Becali acorda împrumuturi asociației.

Clubul avea dificultăți în rambursarea lor.

Becali solicita garanții, inclusiv drepturi federative asupra jucătorilor.

În mai 2002, Becali era deja vicepreședinte al clubului și principalul investitor. Păunescu rămânea președinte.

În 2003, Becali preia controlul echipei, având 51% din acționariat.

Păunescu nu a dispărut complet și a primit 6% din acțiuni.

Despre implicare sa la Steaua, Păunescu declara, în 2023: „Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras”.

De ce este importantă declarația sa? Păunescu fusese conducătorul AFC Steaua, participase la reorganizarea din 1998-1999 și figura printre acționarii noii societăți din 2003.

A avut un rol-cheie în crearea condițiilor în care Becali a putut obține controlul echipei.

Sursa foto: GSP