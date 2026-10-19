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Amenințare cu bombă la liceul „Báthory István” din Cluj-Napoca. Întreaga clădire a fost evacuată

Ruxandra Radulescu
Amenințare cu bombă la liceul
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Panică la liceul Báthory István din Cluj-Napoca, după ce poliția a fost sesizată, luni, 19 octombrie, în privința unei amenințări cu bombă, la instituția de învățământ. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Cluj au ajuns, de urgență, la fața locului și întreaga clădire a fost evacuată, potrivit procedurilor, transmite Cluj24.ro.

”La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existența unei posibile amenințări de natură a afecta siguranța, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca.

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În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliție, pentru efectuarea verificărilor necesare.

În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol”, precizează IPJ Cluj.

Amenințarea s-a dovedit a fi una falsă

Zeci de elevi ai liceului Báthory István din Cluj-Napoca au fost evacuați luni, în jurul amiezii, după ce poliția a fost sesizată de o amenințare cu bomba.

După mai multe verificări s-a stabilit că alarma a fost falsă. Reprezentanții liceului au declarat pentru Cluj24 că polițiștii s-au prezentat la unitatea de învățământ și au anunțat că a fost o amenințare cu bombă, astfel că s-a dispus evacuarea elevilor și a personalului.

”Au verificat, dar nu au găsit nimic. Copiii au fost lăsați să plece acasă. Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au spus reprezentanții liceului Báthory István.

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