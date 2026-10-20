Pompierii din Dolj, misiune de salvare. S-a intervenit de urgență după ce un câine a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri, în localitatea Poiana Mare

Un câine a avut ghinionul de a cădea într-o fântână adâncă de 10 metri, în localitatea Poiana Mare din Dolj. Pompierii de la Detașamentul Calafat au intervenit de urgență.

Potrivit ISU Dolj, salvatorii au intrat în alertă după ce au primit informația că un câine de talie mare a căzut în fântâna adâncă. O autospecială de descarcerare a fost adusă la fața locului.

Misiune îndeplinită cu succes

Intervenția pompierilor a fost încununată de succes, iar câinele a fost scos din fântână și predat proprietarului.

„Misiune de salvare a unui câine căzut într-o fântână, în localitatea Poiana Mare Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat au intervenit cu o autospecială de descarcerare pentru salvarea unui câine de talie mare, căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 10 metri, în localitatea Poiana Mare. Salvatorii au acționat pentru extragerea animalului, acesta fiind recuperat în siguranță și predat proprietarului. O intervenție încheiată cu succes, pentru salvarea unei vieți!”, a transmis ISU Dolj.

Pompierii au mai salvat – în august, septembrie și octombrie – un arici, o pisică și un alt câine

Câinele din Dolj nu este, de altfel, singurul animal salvat de pompieri în ultimele luni.

La începutul lunii octombrie, potrivit Mediafax

La jumătatea lunii septembrie, o pisică dată dispărută a fost salvată, după ce a rămas blocată într-un tub de protecție al unei instalații de gaze, tot în județul Timiș.

În august, un câine de talie mare a fost salvat de pompierii din Capitală cu o macara. Speriat de o furtună, a încercat să coboare de pe o terasă la mezanin. A rămas blocat pe acoperișul metalic al unui garaj. Stăpânul său era plecat la o nuntă.