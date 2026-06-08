Prima pagină » Știri » Legea Nordis, efect de bumerang pe piața imobiliară. Cum s-a ajuns de la protecția cumpărătorilor la presiuni uriașe pe prețuri. Președintele FIDES: „Este rezultatul unei furtuni perfecte”

Legea Nordis, efect de bumerang pe piața imobiliară. Cum s-a ajuns de la protecția cumpărătorilor la presiuni uriașe pe prețuri. Președintele FIDES: „Este rezultatul unei furtuni perfecte”

Legea Nordis, efect de bumerang pe piața imobiliară. Cum s-a ajuns de la protecția cumpărătorilor la presiuni uriașe pe prețuri. Președintele FIDES:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Mediul de afaceri, asociațiile de experți și organizațiile profesionale au lansat un avertisment dur. Reglementările nu îndeajuns de clare, introduse prin Legea nr. 207/2025, au declanșat un blocaj generalizat în industria construcțiilor rezidențiale. Efectul este unul de bumerang. Sunt prețuri în creștere pentru beneficiari și încasări fiscale pe un trend abrupt, descendent, pentru statul român.

Legea nr. 207/2025  – supranumită și „Legea Nordis” – s-a dorit a fi o formă de protecție pentru cumpărători. Potrivit specialiștilor, noua legislație – care modifică normele privind calitatea în construcții și cadastrul – a reușit contraperformanța de a tăia fluxurile de capital.

  • Au apărut șantiere „înghețate”.
  • Companii mici și mijlocii (IMM-uri) sunt împinse spre insolvență.
  • Există pericolul ca prețurile locuințelor noi să explodeze.
  • Mai mult, bugetul de stat pierde masiv sume din TVA, impozit pe profit și taxe salariale.

Miza nu mai este doar supraviețuirea companiilor din imobiliare. Trebuie precizat că sectorul imobiliar generează în mod direct  peste 7% din PIB și aproape 20% cu industriile antrenate pe orizontală. Se află în pericol chiar stabilitatea economică a României.

O presiune suplimentară pe prețuri și pe chirii

Legea permite, în forma actuală, încasarea integrală a avansului la semnarea promisiunii de vânzare. Totuși, legea introduce limitări privind utilizarea sumelor.

  • 25% pentru structură.
  • 20% pentru instalații.

Restul de 55% rămâne într-o zonă de interpretare ambiguă.

Un proiect imobiliar presupune mult mai multe costuri.

  • proiectare
  • avizare
  • finanțare
  • lucrări conexe

Lipsa unor clarificări explicite face ca riscul blocării capitalului și al apariției litigiilor să fie foarte mare.

Dacă un proiect planificat pe doi ani este întârziat sau blocat, vor fi generate costuri suplimentare de finanțare. Practic, se amână livrarea locuințelor și se reduce oferta disponibilă pe piață.

Rezultatul, avertizează specialiștii, este o presiune suplimentară pe prețuri și pe chirii.

Legea „Nordis” a „lovit” în investitorii serioși

În anul 2025, tranzacțiile de pe piața locală au scăzut cu nu mai puțin de 30%. Specialiștii avertizează modificarea regimului TVA a nimicit segmentul de mijloc al pieței.

  • Mulți clienți s-au aglomerat în a putea încheia tranzacții pe vechiul procent, mai mic. Finalul de an a rămas cu foarte puține vânzări.
  • Începutul anului 2026 a devoalat o realitate dură – o scădere de 25% la nivel național a vânzărilor de unități individuale în luna ianuarie, față de anul precedent.

Legea „Nordis” îi afectează, în primul rând în dezvoltatorii serioși. Exact cei care vor să o respecte. Se dovedește a fi – potrivit experților –  inaplicabilă, în absența preciziei utilizării avansurilor, a unei proceduri clare privind preapartamentarea și a desemnării autorităților ce pot verifica și aplica sancțiuni.

Finalmente, asta înseamnă că, dincolo de problemele pentru mediul privat, Statul Român va încasa mult mai puține taxe, în urma blocării tranzacțiilor.

Constantin Sebeșanu (FIDES): „Nu este vorba doar de creșterea TVA, ci și de noua legislație”

Într-un interviu acordat pentru stiripesurse.ro, Constantin Sebeșanu – președintele  Federației Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) atrage atenția că piața imobiliară din România a fost afectată de o „furtună perfecte”.

„Ceea ce vedem astăzi este rezultatul unei furtuni perfecte – cum se spune în engleză (n.red. – perfect storm) – context creat deopotrivă prin decizii fiscale și blocaje administrative.

  • Scăderea de 30% a tranzacțiilor în 2025 nu este doar o cifră statistică, ci dovada că modificarea regimului TVA a nimicit pur și simplu segmentul de mijloc al pieței, pentru că mulți clienți s-au aglomerat în a putea încheia tranzacții pe vechiul procent, mai mic, lăsând finalul de an cu foarte puține vânzări.
  • Începutul lui 2026 ne indică o realitate dură: o scădere de 25% la nivel național a vânzărilor de unități individuale în luna ianuarie, față de anul precedent.

Totuși, nu este vorba doar de creșterea TVA, ci și de noua legislație, pornită din cazul Nordis. Prevederile acesteia au gripat atât fluxul vânzărilor sau activitatea operațională a sectorului dezvoltărilor, cât și funcționarea instituțiilor Statului, în speță ANCPI”, a explicat Constantin Sebeșanu.

„Legea nu distinge între subiecții de drept”

Constantin Sebeșanu a mai atras atenția că „legea nu distinge între subiecții de drept. Mai simplu spus, nu face diferența între cumpărătorii persoane fizice și investitorii calificați persoane juridice”.

Primii necesită cu siguranță protecție sporită, majoritatea nefiind avizați în chestiuni de profil.

  • A doua categorie operează în cunoștință de cauză, investindu-și banii încă din fazele de proiect, pentru a-și maximiza randamentele.
  • Apoi, asaltul asupra oficiilor ANCPI, pentru a implementa preapartamentările, depășește puterea de lucru a funcționarilor de acolo.

Noi vom propune introducerea noțiunii de „investitori calificați”, reprezentând firmele care desfășoară activități imobiliare în scop comercial.

Aceștia sunt afectați de lege, fără a fi fost în grupul-țintă, pentru că se îngreunează circuitul investițiilor. Legea este și trebuie gândită în favoarea persoanelor fizice, a celor care, așa cum am spus, chiar sunt vulnerabili în fața eventualelor derapaje sau ilegalități.

Întrucât inițiativa legislativă a fost parlamentară, există dificultăți în elaborarea normelor de aplicare, de aceea ea trebuie corectată cât mai repede, pentru a putea deveni aplicabilă.

De pildă, trebuie specificat momentul de pe parcursul proiectului la care pot fi utilizate sumele încasate ca avans. La fel, trebuie explicitată formula de calcul a plafoanelor maxime ce pot fi cheltuite, precum și procedura aprobării acestor cheltuielilor.

În lipsa acestor clarificări, ce pot fi rapid introduse prin ordonanță de urgență, întreaga industrie va rămâne blocată, cu consecințe grave pentru România”, a mai precizat Constantin Sebeșanu.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS 73% dintre ucrainenii chestionați declară că au încredere în Valerii Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, actual ambasador în Regatul Unit. Care sunt cifrele pentru Zelenski
14:43
73% dintre ucrainenii chestionați declară că au încredere în Valerii Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, actual ambasador în Regatul Unit. Care sunt cifrele pentru Zelenski
FLASH NEWS MAE explică de ce steagul Rusiei flutură încă pe clădirea consulatului închis de la Constanța, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste blocul din Galați
12:49
MAE explică de ce steagul Rusiei flutură încă pe clădirea consulatului închis de la Constanța, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste blocul din Galați
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, primul interviu după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul va fi în direct, astăzi, cu Ionuț Cristache
11:58
Răzvan Dumitrescu, primul interviu după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul va fi în direct, astăzi, cu Ionuț Cristache
FLASH NEWS Sindicaliştii din Ambulanţă se pregătesc de protest, vineri, din cauza legii salarizării
10:49
Sindicaliştii din Ambulanţă se pregătesc de protest, vineri, din cauza legii salarizării
Gândul de Vreme Când scăpăm de ploi, vijelii și grindină. ANM a emis noi coduri galbene. În ce regiuni vor fi averse torențiale. Cum va fi afectată Capitala
10:35
Când scăpăm de ploi, vijelii și grindină. ANM a emis noi coduri galbene. În ce regiuni vor fi averse torențiale. Cum va fi afectată Capitala
ANALIZA de 10 Putin este indignat. Care sunt viitoarele mutări ale Rusiei după alegerile parlamentare din Armenia. „Kremlinul are încă numeroase mijloace de a exercita presiuni”
10:00
Putin este indignat. Care sunt viitoarele mutări ale Rusiei după alegerile parlamentare din Armenia. „Kremlinul are încă numeroase mijloace de a exercita presiuni”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți

Cele mai noi

Trimite acest link pe