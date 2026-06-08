Legea Nordis, efect de bumerang pe piața imobiliară. Cum s-a ajuns de la protecția cumpărătorilor la presiuni uriașe pe prețuri. Președintele FIDES: „Este rezultatul unei furtuni perfecte”

Mediul de afaceri, asociațiile de experți și organizațiile profesionale au lansat un avertisment dur. Reglementările nu îndeajuns de clare, introduse prin Legea nr. 207/2025, au declanșat un blocaj generalizat în industria construcțiilor rezidențiale. Efectul este unul de bumerang. Sunt prețuri în creștere pentru beneficiari și încasări fiscale pe un trend abrupt, descendent, pentru statul român.

Legea nr. 207/2025 – supranumită și „Legea Nordis” – s-a dorit a fi o formă de protecție pentru cumpărători. Potrivit specialiștilor, noua legislație – care modifică normele privind calitatea în construcții și cadastrul – a reușit contraperformanța de a tăia fluxurile de capital.

Au apărut șantiere „înghețate”.

Companii mici și mijlocii (IMM-uri) sunt împinse spre insolvență.

Există pericolul ca prețurile locuințelor noi să explodeze.

Mai mult, bugetul de stat pierde masiv sume din TVA, impozit pe profit și taxe salariale.

Miza nu mai este doar supraviețuirea companiilor din imobiliare. Trebuie precizat că sectorul imobiliar generează în mod direct peste 7% din PIB și aproape 20% cu industriile antrenate pe orizontală. Se află în pericol chiar stabilitatea economică a României.

O presiune suplimentară pe prețuri și pe chirii

Legea permite, în forma actuală, încasarea integrală a avansului la semnarea promisiunii de vânzare. Totuși, legea introduce limitări privind utilizarea sumelor.

25% pentru structură.

20% pentru instalații.

Un proiect imobiliar presupune mult mai multe costuri.

proiectare

avizare

finanțare

lucrări conexe

Lipsa unor clarificări explicite face ca riscul blocării capitalului și al apariției litigiilor să fie foarte mare.

Dacă un proiect planificat pe doi ani este întârziat sau blocat, vor fi generate costuri suplimentare de finanțare. Practic, se amână livrarea locuințelor și se reduce oferta disponibilă pe piață.

Rezultatul, avertizează specialiștii, este o presiune suplimentară pe prețuri și pe chirii.

Legea „Nordis” a „lovit” în investitorii serioși

În anul 2025, tranzacțiile de pe piața locală au scăzut cu nu mai puțin de 30%. Specialiștii avertizează modificarea regimului TVA a nimicit segmentul de mijloc al pieței.

Mulți clienți s-au aglomerat în a putea încheia tranzacții pe vechiul procent, mai mic. Finalul de an a rămas cu foarte puține vânzări.

Începutul anului 2026 a devoalat o realitate dură

Legea „Nordis” îi afectează, în primul rând în dezvoltatorii serioși. Exact cei care vor să o respecte. Se dovedește a fi – potrivit experților – inaplicabilă, în absența preciziei utilizării avansurilor, a unei proceduri clare privind preapartamentarea și a desemnării autorităților ce pot verifica și aplica sancțiuni.

Finalmente, asta înseamnă că, dincolo de problemele pentru mediul privat, Statul Român va încasa mult mai puține taxe, în urma blocării tranzacțiilor.

Constantin Sebeșanu (FIDES): „Nu este vorba doar de creșterea TVA, ci și de noua legislație”

Într-un interviu acordat pentru stiripesurse.ro, Constantin Sebeșanu – președintele Federației Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) atrage atenția că piața imobiliară din România a fost afectată de o „furtună perfecte”.

„Ceea ce vedem astăzi este rezultatul unei furtuni perfecte – cum se spune în engleză (n.red. – perfect storm) – context creat deopotrivă prin decizii fiscale și blocaje administrative.

Scăderea de 30% a tranzacțiilor în 2025 nu este doar o cifră statistică, ci dovada că modificarea regimului TVA a nimicit pur și simplu segmentul de mijloc al pieței , pentru că mulți clienți s-au aglomerat în a putea încheia tranzacții pe vechiul procent, mai mic, lăsând finalul de an cu foarte puține vânzări.

, pentru că mulți clienți s-au aglomerat în a putea încheia tranzacții pe vechiul procent, mai mic, lăsând finalul de an cu foarte puține vânzări. Începutul lui 2026 ne indică o realitate dură: o scădere de 25% la nivel național a vânzărilor de unități individuale în luna ianuarie, față de anul precedent.

Totuși, nu este vorba doar de creșterea TVA, ci și de noua legislație, pornită din cazul Nordis. Prevederile acesteia au gripat atât fluxul vânzărilor sau activitatea operațională a sectorului dezvoltărilor, cât și funcționarea instituțiilor Statului, în speță ANCPI”, a explicat Constantin Sebeșanu.

„Legea nu distinge între subiecții de drept”

Constantin Sebeșanu a mai atras atenția că „legea nu distinge între subiecții de drept. Mai simplu spus, nu face diferența între cumpărătorii persoane fizice și investitorii calificați persoane juridice”.

„Primii necesită cu siguranță protecție sporită, majoritatea nefiind avizați în chestiuni de profil.

A doua categorie operează în cunoștință de cauză, investindu-și banii încă din fazele de proiect, pentru a-și maximiza randamentele.

Apoi, asaltul asupra oficiilor ANCPI, pentru a implementa preapartamentările, depășește puterea de lucru a funcționarilor de acolo.

Noi vom propune introducerea noțiunii de „investitori calificați”, reprezentând firmele care desfășoară activități imobiliare în scop comercial.

Aceștia sunt afectați de lege, fără a fi fost în grupul-țintă, pentru că se îngreunează circuitul investițiilor. Legea este și trebuie gândită în favoarea persoanelor fizice, a celor care, așa cum am spus, chiar sunt vulnerabili în fața eventualelor derapaje sau ilegalități.

Întrucât inițiativa legislativă a fost parlamentară, există dificultăți în elaborarea normelor de aplicare, de aceea ea trebuie corectată cât mai repede, pentru a putea deveni aplicabilă.

De pildă, trebuie specificat momentul de pe parcursul proiectului la care pot fi utilizate sumele încasate ca avans. La fel, trebuie explicitată formula de calcul a plafoanelor maxime ce pot fi cheltuite, precum și procedura aprobării acestor cheltuielilor.

În lipsa acestor clarificări, ce pot fi rapid introduse prin ordonanță de urgență, întreaga industrie va rămâne blocată, cu consecințe grave pentru România”, a mai precizat Constantin Sebeșanu.