Subordonată Ministerului Muncii, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) este condusă de secretarul de stat Luminița Popescu. Aceasta este reprezentantă a Partidului Național Liberal, președintă a Organizației Femeilor Liberale Olt și președintă a organizației PNL Caracal.

Luminița Popescu a fost numită la conducerea ANES în data de 16 aprilie 2020.

Învestirea guvernului condus de Luca Niculescu înseamnă și schimbări la nivelul funcțiilor de conducere la nivelul secretarilor de stat din ministere.

Potrivit surselor Gândul, însă, liberala Luminița Popescu nu dorește să demisioneze de la conducerea ANES.

„Nu vrea să își dea demisia, se ține cu dinții de această funcție. Dar va fi demisă de noul ministru, Florin Manole”, au dezvăluit sursele Gândul.

Potrivit acelorași surse, Luminița Popescu ar fi o „apropiată” lui Gigel Știrbu, deputat liberal de Olt încă din 2008, nume „greu” în PNL.

În luna octombrie 2025, Luminița Popescu a fost audiată în Comisia „România fără violență domestică”

ANES a fost criticată, frecvent, și etichetată drept o structură cu personal numeros și buget considerabil, dar cu impact redus în sprijinirea efectivă a victimelor violenței domestice raportat la fondurile alocate.

Ascensiunea politică pe relația „PNL Caracal – București”

Ascensiunea politică a Luminiței Popescu este strâns legată de organizația județeană PNL Olt.

În decembrie 2017, Luminița Popescu a fost aleasă președintă a Organizației Femeilor Liberale (OFL) Olt .

Luminița Popescu a fost aleasă președintă a . A deținut mandatul de consilier local în municipiul Caracal.

în municipiul Caracal. Ulterior, Luminița Popescu a preluat conducerea politică locală, devenind președinta organizației PNL Caracal.

A fost desemnată drept candidată a partidului pentru funcția de primar al municipiului.

În aprilie 2020, în timpul guvernării PNL conduse de Ludovic Orban, Luminița Popescu a făcut pasul de la nivel județean – ocupa funcția de inspector școlar general adjunct în Olt – direct către Executiv.