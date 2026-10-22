Subordonată Ministerului Muncii, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) este condusă de secretarul de stat Luminița Popescu. Aceasta este reprezentantă a Partidului Național Liberal, președintă a Organizației Femeilor Liberale Olt și președintă a organizației PNL Caracal.
Potrivit surselor Gândul, însă, liberala Luminița Popescu nu dorește să demisioneze de la conducerea ANES.
„Nu vrea să își dea demisia, se ține cu dinții de această funcție. Dar va fi demisă de noul ministru, Florin Manole”, au dezvăluit sursele Gândul.
Potrivit acelorași surse, Luminița Popescu ar fi o „apropiată” lui Gigel Știrbu, deputat liberal de Olt încă din 2008, nume „greu” în PNL.
Ascensiunea politică a Luminiței Popescu este strâns legată de organizația județeană PNL Olt.
În aprilie 2020, în timpul guvernării PNL conduse de Ludovic Orban, Luminița Popescu a făcut pasul de la nivel județean – ocupa funcția de inspector școlar general adjunct în Olt – direct către Executiv.
A fost numită în funcția de președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).