Începând din noaptea de miercuri spre joi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile sunt prezente în mai multe regiuni ale țării. Se extind în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia. Joi – 22 octombrie – va ploua în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă. Izolat vor fi descărcări electrice și grindină, anunță ANM, care a emis și o informare meteorologică de cod galben.

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Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare, dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10-20 l/mp și izolat de peste 30-35 l/mp.

ANM, o nouă informare meteorologică: Ploi și grindină

ANM a emis o nouă informare meteorologică, valabilă în perioada 22 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 21:00. Sunt anunțate ploi – moderate cantitativ – și intensificări ale vântului.

„În intervalul menționat va ploua, joi – 22 octombrie – în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei de vineri în va ploua jumătatea de est.

Ploile vor avea și caracter de aversă .

Izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni .

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp .

Pe parcursul zilei de joi va ploua îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.

Vineri va ploua în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și estul țării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40-50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane”, anunță ANM.

Ploi în multe regiuni și doar 1 grad Celsius la Miercurea Ciuc

La ora 08:00 a dimineții, la Miercurea Ciuc s-a înregistrat 1 grad Celsius. A fost, de altfel, cea mai scăzută temperatură a dimineții.

La aceași oră, în București au fost 13 grade Celsius și aer cețos.

Cea mai ridicată temperatură – 16 grade – s-a înregistrat la Sulina, Constanța, Oradea și Călărași.

Au fost 15 grade la Arad și Timișoara, iar ploaia a făcut parte din decor.

A plouat și la Reșița, dar și la Drobeta-Turnu Severin, potrivit ANM.

Ploaia a fost prezentă și la Baia Mare, Cluj-Napoca, Deva și Sibiu. Potrivit hărții meteo publicată de ANM, a pluat și la Bistrița, Bacău, Buzău și Pitești. La Brăila au fost 12 grade și cer parțial noros.