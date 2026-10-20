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ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni

ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni
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Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea se încălzește astăzi, iar temperaturile se apropie de cele normale pentru această perioadă. Nu lipsesc intensificările vântului și ceața.

În București, potrivit prognozei ANM, vremea va fi caldă pentru această dată.

  • Cerul va fi variabil, dar în cursul nopții se va forma ceață și nebulozitate stratiformă.
  • Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20-22 de grade și cea minimă de 7-9 grade.

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La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de marți, 20 octombrie 2026.

Vor fi înnorări temporare și ploi slabe de 1-5 l/mp în prima parte a zilei. Va ploua, pe alocuri, în Moldova și la munte, dar izolat și în estul Transilvaniei și în nordul Munteniei.

  • Intensificări ale vântului vor fi în această noapte în sudul Banatului, cu viteze în general de 45-50 km/h.
  • Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade cu cele mai mari valori în sud-vestul țării.
  • La noapte, minimele se vor încadra între 2-3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13-14 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

La noapte, pe alocuri în centru, în sudul și în estul țării, va fi ceață”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

Cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 07:00, s-a înregistrat – potrivit ANM – la Iezer. Au fost doar 3 grade Celsius.

  • La polul opus s-a aflat Focșani, cu 14 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • Au fost averse de ploaie la Botoșani, Iași și Vaslui.
  • Ceața și-a făcut apariția la Baia Mare și Bistrița.
  • În București, la ora 07:00, au fost 12 grade Celsius.

Pe litoral s-au înregistrat 12 grade la Sulina și 11 grade la Constanța. Tot 11 grade au fost și la Drobeta-Turnu Severin. Termometrele au arătat 5 grade la Oradea, 6 grade la Arad și 7 grade la Timișoara.

Conf0rm ANM, a fost aer cețos la Brașov, Ploiești, Pitești și Craiova. Nu au fost precipitații în alte zone în afara celor menționate mai sus.

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