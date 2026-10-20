ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni

Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea se încălzește astăzi, iar temperaturile se apropie de cele normale pentru această perioadă. Nu lipsesc intensificările vântului și ceața.
În București, potrivit prognozei ANM, vremea va fi caldă pentru această dată.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de marți, 20 octombrie 2026.
„Vor fi înnorări temporare și ploi slabe de 1-5 l/mp în prima parte a zilei. Va ploua, pe alocuri, în Moldova și la munte, dar izolat și în estul Transilvaniei și în nordul Munteniei.
La noapte, pe alocuri în centru, în sudul și în estul țării, va fi ceață”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.
Cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 07:00, s-a înregistrat – potrivit ANM – la Iezer. Au fost doar 3 grade Celsius.
Pe litoral s-au înregistrat 12 grade la Sulina și 11 grade la Constanța. Tot 11 grade au fost și la Drobeta-Turnu Severin. Termometrele au arătat 5 grade la Oradea, 6 grade la Arad și 7 grade la Timișoara.
Conf0rm ANM, a fost aer cețos la Brașov, Ploiești, Pitești și Craiova. Nu au fost precipitații în alte zone în afara celor menționate mai sus.