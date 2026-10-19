Alin Tișe (PNL) cere „demisia conducerii incompetente”. Dialog exclusiv la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la 21:10

În această seara, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, este invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la 21:10. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Nici nu s-a votat guvernul, că deja din PNL i se cere demisia lui Ilie Bolojan din fruntea partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vechi și vocali liberali sună mobilizarea în partid.

„Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă. (…) Pleacă toți sau niciunul. (…) Niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice”, a scris Alin Tișe într-o postare pe Facebook.