Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 23 octombrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 23 octombrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 23 octombrie, de la ora 20.30
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre criza politică în care ne aflăm la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Elena Udrea, detalii despre artizanii celor 168 de zile de criză. Lideri adevărați sau păpușați din umbră? Cine decide premierii, președinții și șefii partidelor?

Tot cu Elena Udrea am discutat despre noul dosar al lui Călin Georgescu.

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune Mihail Neamțu. Deputatul AUR analizează mizele votului de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu și posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Toți miniștrii propuși în Cabinetul Niculescu au primit avize favorabile. Ce urmează după învestire și cine va plăti factura crizei politice?

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 22 octombrie, de la ora 20.30
14:26
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 22 octombrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Toni Neacșu aruncă în aer noul dosar al lui Călin Georgescu. „Se pot face dosare din orice, important e să vedem finalitate măcar la unul dintre ele”
08:30, 22 Oct 2026
Toni Neacșu aruncă în aer noul dosar al lui Călin Georgescu. „Se pot face dosare din orice, important e să vedem finalitate măcar la unul dintre ele”
REACȚIE Elena Udrea comentează dezvăluirea Gândul despre like-urile ”fantomă” de pe pagina fostului premier Ilie Bolojan: ”Sunt boții, fără discuție”
22:11, 21 Oct 2026
Elena Udrea comentează dezvăluirea Gândul despre like-urile ”fantomă” de pe pagina fostului premier Ilie Bolojan: ”Sunt boții, fără discuție”
EXCLUSIV Elena Udrea susține că în spatele lui Bolojan se află Florian Coldea. Fostul șef al SRI și-ar juca ultima carte pe mâna fostului premier: „Îl paște pușcăria”. Planul lui Coldea era să-l facă președintele României
21:50, 21 Oct 2026
Elena Udrea susține că în spatele lui Bolojan se află Florian Coldea. Fostul șef al SRI și-ar juca ultima carte pe mâna fostului premier: „Îl paște pușcăria”. Planul lui Coldea era să-l facă președintele României
EXCLUSIV Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”
20:55, 21 Oct 2026
Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
15:22, 21 Oct 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Cum să păstrezi căldura în casă iarna fără să crești factura la încălzire. Trucurile folosite în țările scandinave
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
NEWS ALERT Nicușor Dan somează Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale SUA și Europa și să accepte armistițiul în Ucraina
13:41
Nicușor Dan somează Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale SUA și Europa și să accepte armistițiul în Ucraina
AFACERI LUCA face o investiție de peste 2 milioane de euro în echipamente pentru sandvișuri calde. Ce reducere primesc clienții
13:13
LUCA face o investiție de peste 2 milioane de euro în echipamente pentru sandvișuri calde. Ce reducere primesc clienții
NEWS ALERT Nicușor Dan, mesaj către viitorii militari ai Armatei Române: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”. Cum îi încurajează președintele
13:11
Nicușor Dan, mesaj către viitorii militari ai Armatei Române: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”. Cum îi încurajează președintele
ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare

Cele mai noi

Trimite acest link pe