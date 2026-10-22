Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 22 octombrie, de la ora 20.30

Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre criza politică în care ne aflăm la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Detalii de ultimă oră despre moștenirea economică a guvernării Bolojan, datoriile statului și tensiunile politice din România alături de Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor.

Noul guvern își începe mandatul sub presiunea disputelor politice. Conflictele din PNL, poziția UDMR și negocierile dintre partide ridică semne de întrebare. Ce miniștrii propuși de Niculescu primesc aviz favorabil?