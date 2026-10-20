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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 20 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Mihail Neamțu, analiza Guvernulului Niculescu. Cine câștigă și cine pierde în noul joc politic

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 20 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Mihail Neamțu, analiza Guvernulului Niculescu. Cine câștigă și cine pierde în noul joc politic
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Mihail Neamțu, deputat AUR, analizează mizele votului de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu și posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Toți miniștrii propuși în Cabinetul Niculescu au primit avize favorabile. Va obține noul Guvern votul de încredere al Parlamentului? Ce urmează după învestire și cine va plăti factura crizei politice?

AUR cere explicații despre împrumuturile SAFE și tranzacția de la Șantierul Naval Mangalia, în timp ce disputele cu privire la pensiile și salariile bugetarilor pun presiune pe viitorul Executiv.

Tensiunile se mută și în zona prezidențială. Capcana lui Ilie Bolojan. Cum se poate răzbuna fostul premier pe Nicușor Dan?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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