„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 22 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ludovic Orban, dezvăluiri despre rolul serviciilor în jocurile politice

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Ludovic Orban vorbește despre presupusul rol al serviciilor în jocurile politice. Fostul premier aduce în discuție rolul serviciilor de informații, iar SRI a reacționat deja la acuzațiile lansate în spațiul public. Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat? Ce s-ar afla în spatele presupusei înțelegeri dintre Nicușor Dan și PSD și ce rol ar avea serviciile în ecuația puterii? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Călin Georgescu, din nou în fața procurorilor. Fostul candidat la prezidențiale este vizat într-un nou dosar. Ce acuzații i se aduc de această dată?

Războiul din PNL continuă, iar disputele politice se mută și în instanță. Cine câștigă lupta pentru controlul partidului și ce urmează pentru taberele rivale? Gaura de 37 de miliarde de lei, o nouă controversă în jurul Guvernului. Ce arată cifrele despre deficitul bugetar.

Motorina, în pragul unei penurii? Ce riscă șoferii și cum ar putea evolua prețurile la pompă?