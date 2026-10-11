Prima pagină » Tehnologie » Cum va arăta lumea în 2050? Mineritul pe asteroizi, tratamentele cu nanoboți și „gemenii digitali”, pe lista revoluțiilor științifice

Cum va arăta lumea în 2050? Mineritul pe asteroizi, tratamentele cu nanoboți și „gemenii digitali”, pe lista revoluțiilor științifice

Cum va arăta lumea în 2050? Mineritul pe asteroizi, tratamentele cu nanoboți și „gemenii digitali”, pe lista revoluțiilor științifice
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prezicerea viitorului este considerată adesea un joc riscant, însă curiozitatea privind tehnologiile care vor domina deceniile următoare rămâne constantă. Dacă ne luăm după ce ne spun cercetătorii, atunci suntem tot mai aproape de o lume în care medicamentele sunt transportate prin corp de către nanoboți, o lume în care energia solară vine de la panouri amplasate direct în spațiu sau una în care extragem minerale rare de pe asteroizi. Tot cercetătorii ne promit și „gemeni digitali” pe care medicii să testeze medicamentele înainte să le luăm sau chiar materiale care pot face invizibile anumite obiecte.

Nano-medicina ne va băga roboți minusculi în corp

Nanotehnologia acționează la scara minusculă a nanometrilor, care reprezintă a miliarda parte dintr-un metru. Ca să avem un termen de comparație, un fir de păr uman are între 80.000 și 100.000 de nanometri lățime. Dincolo de imaginile SF cu robotei microscopici călătorind prin sânge, adevărata revoluție constă în utilizarea proprietăților fizice și biologice unice la această scară.

Această abordare permite livrarea directă a medicamentelor în zona afectată, reducând efectele secundare și ocolind mecanismele de apărare ale organismului. Până în 2050, utilizarea nanotehnologiei pentru a depăși bariera hemato-encefalică ar putea deveni o rutină în tratarea unor afecțiuni precum Alzheimerul, în timp ce chimioterapia ar putea acționa exclusiv la nivelul tumorilor, fără a afecta restul corpului.

Omenirea va extrage resurse direct din spațiu

Exploatarea resurselor extraterestre are un potențial economic imens, așa că poveștile clasice cu mineri pe asteroizi sau pe Lună sunt din ce în ce mai aproape de realitate. Pe Lună s-ar afla, conform cercetătorilor, cantități considerabile de izotop heliu-3, extrem de valoros pentru viitoarele reactoare de fuziune nucleară.

De asemenea, companiile și guvernele își îndreaptă atenția spre o resursă spațială inepuizabilă: energia solară. Panourile solare amplasate în spațiu captează mult mai multă lumină decât cele de pe Pământ, iar energia obținută poate fi trimisă acasă prin unde radio. China estimează că va avea o stație solară spațială activă până în 2050.

O nouă generație de baterii cu încărcări complete în câteva secunde

Programele de combatere a schimbărilor climatice impun eliminarea treptată a combustibililor fosili. În transporturi, principala barieră o reprezintă limitele actualelor baterii litiu-ion.

Până la jumătatea secolului, cercetătorii spun că vom asista la o transformare radicală a stocării de energie. Anozii de siliciu vor reduce dimensiunile bateriilor menținând aceeași putere, în timp ce bateriile cu flux, bateriile metal-aer sau supercondensatoarele ar putea asigura încărcări ultra-rapide în doar câteva secunde și o durabilitate de sute de mii de cicluri.

„Gemenii digitali” vor revoluționa medicina personalizată

Spre deosebire de simulările clasice, un „geamăn digital” preia date în timp real de la obiectul sau persoana originală pentru a-i anticipa comportamentul.

În medicină, propriul nostru geamăn digital – alimentat cu date de la ceasurile inteligente și senzorii biometrici – va putea explora în avans efectele pe termen lung ale unor tratamente, diete sau schimbări de stil de viață, mergând practic la medic în locul nostru înainte ca o problemă gravă să devină vizibilă.

Sistemul CRISPR și editarea genomică de rutină

Dezvoltat ca o unealtă de precizie pentru modificarea genelor, sistemul CRISPR a deschis deja calea unor studii clinice majore împotriva cancerului și a bolilor infecțioase.

Experții estimează că, până în 2050, editarea genetică va deveni o procedură de rutină pentru tratarea tulburărilor ereditare și pentru sprijinirea familiilor care altfel s-ar confrunta cu riscuri genetice majore, pe măsură ce provocările etice și tehnologice își vor găsi rezolvarea.

Materiale revoluționare și promisiunea invizibilității

Știința materialelor promite inovații radicale, de la betonul autoreparabil cu bacterii care produc carbonat de calciu până la metamateriale avansate.

Prin structurile lor inedite capabile să manipuleze lumina, metamaterialele deschid drumul către realizarea unor veritabile mantii de invizibilitate pentru obiecte mici, îmbunătățind în același timp siguranța echipamentelor de protecție.

Inteligența artificială alimentată cu putere cuantică

Calculatoarele cuantice avansează rapid spre capacitatea de a executa calcule care ar lua miliarde de ani computerelor clasice.

Până în 2050, stabilitatea acestor sisteme va permite utilizarea lor ca servere de zi cu zi. Cu ajutorul puterii cuantice, inteligența artificială nu va deveni neapărat capabilă de gândire umană, dar va putea explica în mod transparent procesul decizional, devenind mult mai sigură în domenii critice precum medicina și finanțele.

Fuziunea nucleară, sursa supremă de energie curată

Promisă de zeci de ani ca soluție definitivă pentru criza energetică, energia obținută prin fuziune nucleară (imitarea procesului care alimentează stelele) ar putea deveni în sfârșit o realitate viabilă până la mijlocul secolului.

Spre deosebire de fisiune, fuziunea nu prezintă riscul unor topiri catastrofice și generează puține deșeuri radioactive, având potențialul de a alimenta rețelele electrice globale cu energie curată, sigură și inepuizabilă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul IT Revoluție în stocarea datelor. Un mic cristal de sticlă poate păstra cunoștințele omenirii mii de ani. Rezistă la foc, apă și atacuri cibernetice
06:30
Revoluție în stocarea datelor. Un mic cristal de sticlă poate păstra cunoștințele omenirii mii de ani. Rezistă la foc, apă și atacuri cibernetice
TEHNOLOGIE Andrei Baciu anunță că ONU va organiza un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României
12:56, 08 Oct 2026
Andrei Baciu anunță că ONU va organiza un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României
ADVERTORIAL (P) Tensiunea arterială, sub observație, cu noul HUAWEI WATCH D3. Avantajele monitorizării continue timp de 24 de ore
10:00, 05 Oct 2026
(P) Tensiunea arterială, sub observație, cu noul HUAWEI WATCH D3. Avantajele monitorizării continue timp de 24 de ore
TEHNOLOGIE Donald Trump a redenumit oficial Inteligența Artificială prin ordin executiv. Cum se va numi tehnologia de acum încolo
12:34, 30 Sep 2026
Donald Trump a redenumit oficial Inteligența Artificială prin ordin executiv. Cum se va numi tehnologia de acum încolo
TEHNOLOGIE Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la șantaj și manipulare. Specialist: „Șanse de 10% ca AI să extermine omenirea în 2040”
14:58, 29 Sep 2026
Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la șantaj și manipulare. Specialist: „Șanse de 10% ca AI să extermine omenirea în 2040”
MISIUNE SPAȚIALĂ Racheta lansată de SpaceX s-a prăbușit în Pacific cu câteva ore mai devreme. Motivul pentru care misiunea este totuși considerată un succes
13:25, 29 Sep 2026
Racheta lansată de SpaceX s-a prăbușit în Pacific cu câteva ore mai devreme. Motivul pentru care misiunea este totuși considerată un succes
Mediafax
„Papucii nu se negociază”! Reguli NESCRISE, explicate de o americancă din România
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de NERECUNOSCUT la 39 de ani!
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Mediafax
Trump și Putin, înțelegere cu efect la pompa românilor. Cât ar putea ajunge să coste motorina în România
Click
Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Ce se întâmplă doctore
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Au fost descoperite materiale necunoscute până acum pentru producerea și stocarea energiei curate
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
STUDIU Marea întrebare despre Univers: când a început timpul? Majoritatea fizicienilor susțin că nu odată cu Big Bang-ul, potrivit unui studiu recent. Ce argumente au
06:40
Marea întrebare despre Univers: când a început timpul? Majoritatea fizicienilor susțin că nu odată cu Big Bang-ul, potrivit unui studiu recent. Ce argumente au
ȘTIINȚĂ Descoperirea care îți dă fiori: rechinii te pot auzi când țipi în apă. Până la ce distanță pot detecta sunetele, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Atlantică din Florida
06:30
Descoperirea care îți dă fiori: rechinii te pot auzi când țipi în apă. Până la ce distanță pot detecta sunetele, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Atlantică din Florida
EXCLUSIV Republica Moldova se pregătește să producă drone. Cât de realist este proiectul și ce riscuri implică pentru un stat neutru, aflat la granița războiului. Ce rol ar putea juca România
06:20
Republica Moldova se pregătește să producă drone. Cât de realist este proiectul și ce riscuri implică pentru un stat neutru, aflat la granița războiului. Ce rol ar putea juca România
BIOLOGIE Misterul originii vieții: Potrivit unui studiu, animalele vertebrate ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât se credea
06:15
Misterul originii vieții: Potrivit unui studiu, animalele vertebrate ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât se credea
EXCLUSIV VIDEO Se pot interzice centralele de apartament în lipsa unui sistem de termoficare eficient? City-manager Sector 4: „Zeci de mii de bucureșteni s-au debranșat de la sistemul public pentru că nu aveau apă caldă”
06:00
Se pot interzice centralele de apartament în lipsa unui sistem de termoficare eficient? City-manager Sector 4: „Zeci de mii de bucureșteni s-au debranșat de la sistemul public pentru că nu aveau apă caldă”
EXCLUSIV Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
05:00
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe