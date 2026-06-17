Unde se află cel mai frumoase aeroporturi din lume. Cum arată clasamentul Prix Versailles 2026, prezentat de Yahoo News.

Cele mai frumoase aeroporturi din lume au fost alese într-un clasament pe 2026.

Topul a fost realizat de Prix Versailles, o organizație care găzduiește numeroase concursuri de arhitectură, inclusiv pentru gări, campusuri și arene.

Toate cele șapte aeroporturi care au ajuns pe prestigioasa listă au fost alese datorită „ambițiilor arhitecturale extraordinare”.

Statele Unite ale Americii și India au fost cele mai premiate țări, cu două aeroporturi fiecare, în clasament.

Au fost recunoscute însă și aeroporturi din China, Germania și Cambodgia.

Aeroporturile-vedetă din SUA

Aeroportul Internațional Pittsburg a fost lăudat pentru linia sa largă și ondulată a acoperișului, care amintește de Munții Allegheny din apropiere, care sunt susținuți de 38 de coloane de oțel în formă de copaci, care amintesc de pădurea regiunii.

Pereții din sticlă completează aspectul inspirat de natură al aeroportului.

Spațiul este inundat de lumină, în timp ce patru terase exterioare (care se află în construcție) vor permite, în curând, călătorilor să ia aer curat.

Al doilea aeroport din SUA recunoscut în clasament este cel din San Diego, mai ales datorită clădirii Terminalului 1.

Cea mai emblematică caracteristică a sa este o fațadă curbată din sticlă, lungă de 244 de metri, care răspândește lumina naturală, temperând în același timp căldura și strălucirea.

Jurații au apreciat și un sistem inovativ care permite ca sala de bilete să fie construită fără coloane structurale. Astfel, spațiul pare mult mai deschis și s-a redus amprenta de carbon a clădirii cu 30%.

„Spiritul viu” al Indiei

Terminalul 2 al Aeroportului Lokapriya Gopinath Bardoloi International se află, de asemenea, pe listă.

„Puține aeroporturi incorporează atât de magnific un teren”, marcând „spiritul viu” al Indiei de N-E.

Clădirea a fost lăudată pentru tavanele sale boltite din bambus, în forme organice, fac referire la peisajele sacre ale Assamului și la tradițiile arhitecturale indigene.

În contrast, aeroportul Navi Mumbai International (Terminalul 1) se află pe listă, deoarece folosește arhitectura futuristă, cu motive organice.

Tavanul, realizat din forme geometrice, seamănă cu o floare de lotus uriașă.

China este țara formelor fluide

Terminalul 3 al Guangzhou Baiyun International Airport din China a ajuns pe listă datorită formelor fluide și a grădinilor de care se bucură pasagerii care tranzitează această incintă.

Terminalul găzduiește și cel mai mai mare turn de observare în spațiu deschis de pe un aeroport chinez.

În Cambodgia, jurații au ales aeroportul Techo International din Phnom Penh, pentru acoperișul său arcuit, care prioritizează distanțe scurte de mers pe jos de la zona de debarcare până la zonele de îmbarcare.

Lista este completată de Terminalul 3 al aeroportului din Frankfurt, fiind una din cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa, aflându-se pe un teren de 1,3 kmp, cam cât centrul orașului.

Cele mai frumoase aeroporturi din lume Prix Versailles 2026

Aeroportul Internațional Guangzhou Baiyun, Terminalul 3, Guangzhou, China

Aeroportul Frankfurt, Terminalul 3, Frankfurt, Germania

Aeroportul Internațional Lokapriya Gopinath Bardoloi, Terminalul 2, Guwahati, India

Aeroportul Internațional Navi Mumbai, Terminalul 1, Navi Mumbai, India

Aeroportul Internațional Techo, Phnom Penh, Cambodgia

Aeroportul Internațional Pittsburgh, Pittsburgh, Statele Unite

Aeroportul Internațional San Diego, Terminalul 1, San Diego, Statele Unite

Sursa foto: Capturi Wikipedia / Envato (main, caracter ilustrativ)