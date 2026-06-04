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Clujul, în topul județelor care susțin Sistemul Garanție-Returnare. Anca Marinescu, RetuRO: „De aici a pornit povestea noastră”

Bogdan PavelOana Zvobodă
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Clujul ocupă un loc special în dezvoltarea Sistemului Garanție-Returnare (SGR) din România. Primul centru RetuRO a fost inaugurat la Bonțida, în județul Cluj, la finalul anului 2023, iar de atunci județul s-a menținut constant în topul performanței la nivel național în ceea ce privește colectarea și returnarea ambalajelor. Declarațiile au fost făcute de Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager RetuRO, în cadrul conferinței Gândul „Portret România – Cluj-Napoca”.

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Anca Marinescu a subliniat că primul centru RetuRO din România a fost deschis la Bonțida, în județul Cluj, în noiembrie 2023, acesta fiind pentru câteva luni singura unitate operațională a companiei.

„RetuRO a pornit, într-un fel, de la Cluj. Primul centru a fost deschis la Bonțida, iar pentru câteva luni a fost singurul centru RetuRO din țară. Practic, am pornit din inima țării”, a declarat reprezentanta companiei.

Potrivit acesteia, dezvoltarea proiectului a fost facilitată de colaborarea strânsă cu autoritățile locale, care au sprijinit atât procesul de recrutare a personalului, cât și implementarea sistemului de colectare a ambalajelor.

Conferința Gândul „Portret România – Cluj-Napoca”

Parteneriatul cu autoritățile locale, esențial pentru succesul sistemului

Reprezentanta RetuRO a evidențiat că, în ultimii ani, relația cu administrațiile locale s-a consolidat pe măsură ce beneficiile sistemului au devenit tot mai vizibile.

„Oamenii au început să înțeleagă importanța Sistemului Garanție-Returnare și avantajele pe care le aduce nu doar pentru mediu, ci și pentru economie. Am găsit deschidere din partea autorităților locale, iar în unele cazuri acestea s-au implicat direct în dezvoltarea unor spații de preluare a ambalajelor împreună cu retailerii”, a explicat Anca Marinescu.

Ea a oferit exemple de colaborări de succes în mai multe zone ale țării, inclusiv în Harghita, Buzău și  Prahova, proiecte care ar putea fi replicate și la scară națională.

Diferențe între mediul urban și cel rural

În ceea ce privește performanța sistemului, reprezentanta RetuRO a precizat că există diferențe naturale între mediul urban și cel rural, generate în principal de nivelul consumului.

„Sistemul funcționează foarte bine în zonele urbane, unde consumul este ridicat. În mediul rural există un decalaj, însă acesta este strâns legat de nivelul mai redus al consumului. Acolo și nevoia de puncte de colectare este mai mică”, a explicat Marinescu.

Clujul, un model de performanță în economia circulară

Întrebată despre contribuția RetuRO la transformarea Clujului într-un hub regional al economiei circulare, Anca Marinescu a arătat că județul este deja unul dintre performerii Sistemului Garanție-Returnare.

„Clujul este unul dintre județele care au performat cel mai bine încă de la început. Există aici o concentrare importantă de companii și de instituții academice, ceea ce generează un nivel ridicat de consum și, implicit, o utilizare mai intensă a sistemului”, a afirmat aceasta.

Totodată, compania a urmărit să optimizeze permanent logistica de transport a ambalajelor, astfel încât traseele dintre magazine și centrele de procesare să fie cât mai eficiente.

Clujul, constant în top 5 la nivel național

Datele RetuRO arată că județul Cluj se numără constant printre cele mai performante zone din România în ceea ce privește returnarea ambalajelor.

„Sunt câteva zone care performează foarte bine și unde se returnează aproape de trei ori mai multe ambalaje decât în alte regiuni. Vorbim despre Cluj, Timiș, București și Constanța. Clujul a rămas în top cinci pe întreaga perioadă de funcționare a Sistemului Garanție-Returnare și nu a existat nicio etapă în care să iasă din acest clasament”, a declarat Anca Marinescu.

Potrivit acesteia, București-Ilfov rămâne lider datorită celei mai mari aglomerări urbane din țară, în timp ce Constanța înregistrează creșteri semnificative în sezonul estival. Cu toate acestea, Clujul continuă să fie unul dintre cele mai importante motoare ale sistemului și un exemplu de bune practici în economia circulară din România.

Partenerii conferinței Gândul Portret România – Cluj-Napoca au fost E-Infra, Banca Transilvania, Electrica  și RetuRO.

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