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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Armatei: Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare

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Președintele Nicușor Dan a transmis, de Ziua Armatei, un mesaj de la Baza Aeriană 86 de la Borcea, acolo unde a mers duminică dimineață.

„Doamnelor și domnilor, stimați militari,

Mă bucur ca, de Ziua Armatei, să fiu alături de militarii Bazei 86 Aeriene, un adevărat vârf de lance al forțelor noastre aeriene.

Armata este o instituție simbolică a României și, deloc întâmplător, instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că, într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea ar avea nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate și apărate generație după generație, cu mult curaj și, nu de puține ori, cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată.

Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene, o țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și prin apartenența la NATO.

Un rol important în această construcție a unei Românii sigure revine armatei. Militarii noștri, activi, în rezervă sau în retragere, sunt profesioniști de elită, testați în misiuni grele, cu cariere marcate de performanțe, care au câștigat respectul și admirația aliaților noștri.

Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important: statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne întări rezistența la șocuri, prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive și prin investiții într-o apărare puternică.

Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor noastre cea mai importantă resursă: oamenii. Ne preocupăm să le asigurăm condiții de muncă adecvate și posibilitatea de a se dezvolta profesional, investind, în aceeași măsură, semnificativ în modernizarea și înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri, alături de aliați și parteneri.

O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate prin programul SAFE. Producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă atât armatei, cât și populației civile.

Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejați țara.

Dincolo de misiunile de poliție aeriană, România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci și că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin Centrul European de Instruire F-16, ați transformat această bază într-un hub regional de excelență.

Pregătirea comună a piloților români, aliați și parteneri nu reprezintă doar un simplu exercițiu de antrenament comun, ci înseamnă interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajare.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de aliații din NATO și de partenerii din Uniunea Europeană, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre.

În acest context, doresc să le mulțumesc aliaților noștri spanioli, care participă în prezent la misiunile de poliție aeriană alături de piloții Forțelor Aeriene Române, precum și celorlalți militari aliați care se instruiesc împreună cu camarazii români pe teritoriul țării noastre.

Cu prilejul Zilei Armatei Române, vă felicit, dragi militari, și vă doresc mult succes în toate misiunile pe care le veți întreprinde”, a transmis Nicușor Dan.

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