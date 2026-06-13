13 Iunie, calendarul zilei: Klaus Iohannis împlinește 67 de ani, Dragoș Bucur 49. Moare Edith González

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 13 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Klaus Iohannis este un politician român de etnie germană, născut pe 13 iunie 1959 în Sibiu. A absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii Babeș-Bolyai și a lucrat ca profesor de fizică înainte de a intra în politică. Şi-a început cariera publică în administrația locală, devenind primar al municipiului Sibiu în anul 2000. În timpul mandatelor sale, orașul a cunoscut o dezvoltare semnificativă și a câștigat recunoaștere internațională, inclusiv prin statutul de Capitală Culturală Europeană în 2007. În 2014, Klaus Iohannis a fost ales președinte al României, fiind reales pentru un al doilea mandat în 2019. În perioada în care a ocupat funcția de șef al statului, a promovat consolidarea relațiilor României cu partenerii europeni și euro-atlantici, precum și susținerea statului de drept și a educației. De-a lungul carierei sale, Klaus Iohannis a fost apreciat de susținători pentru stilul său calm și orientarea occidentală a României, dar a fost și criticat pentru comunicarea publică rezervată și pentru anumite decizii politice.

Dragoș Bucur este un actor, prezentator de televiziune și producător român, născut pe 13 iunie 1977 în București. Este unul dintre actorii reprezentativi ai generației sale, remarcându-se prin roluri importante în film, teatru și televiziune. Absolvent al Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, și-a început cariera artistică la sfârșitul anilor ‘90. A devenit cunoscut publicului larg prin aparițiile în filme românești de succes, precum Marfa și banii, Polițist, adjectiv și Boogie, producții care au contribuit la afirmarea noului val al cinematografiei românești. S-a remarcat și în televiziune, devenind prezentator al emisiunii “Visuri la cheie” și ulterior jurat în cadrul concursului “Românii au talent”. Stilul său natural și apropierea de public i-au adus o popularitate constantă. În plan personal, este căsătorit cu Dana Nălbaru, alături de care are trei copii. De-a lungul carierei, Dragoș Bucur a primit numeroase aprecieri pentru contribuția sa la dezvoltarea filmului românesc contemporan.

Edith González a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe de televiziune din Mexic, cunoscută în special pentru rolurile sale din telenovele care s-au bucurat de succes internațional. Născută pe 10 decembrie 1964 în Monterrey, și-a început cariera artistică încă din copilărie. A jucat în numeroase producții de succes, printre care Salomé, Doña Bárbara, Corazón Salvaje și Nunca te olvidaré. Talentul, carisma și frumusețea sa au transformat-o într-una dintre cele mai apreciate vedete ale televiziunii latino-americane. Actrița a avut apariții în filme și spectacole de teatru, demonstrând o mare versatilitate artistică. În ultimii ani ai vieții, a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul, devenind o sursă de inspirație pentru multe persoane aflate în situații similare. Edith González a încetat din viață la 13 iunie 2019, la vârsta de 54 de ani. Moștenirea sa artistică rămâne însă vie prin numeroasele roluri memorabile care au cucerit publicul din întreaga lume și au consacrat-o drept una dintre marile actrițe ale telenovelelor mexicane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1555: Giovanni Antonio Magini 🇮🇹🔭 astronom, astrolog, cartograf și matematician. În 1588 a fost ales în locul lui Galileo Galilei pentru a ocupa catedra de matematică de la Universitatea din Bologna. A susținut existența unui sistem geocentric al lumii, spre deosebire de sistemul heliocentric al lui Copernic. Craterul lunar Maginus este numit după el

🎂1732: Martha Washington 🇺🇸🗣️ cea dintâi „Primă doamnă” a SUA

🎂1831: James Clerk Maxwell 🇬🇧⚡️ Ecuațiile lui Maxwell pentru electromagnetism au fost numite „a doua mare unire în fizică”, după cea realizată de Isaac Newton

🎂1865: William Butler Yeats 🇮🇪✒️ una dintre cele mai importante figuri ale literaturii secolului XX, laureat Nobel pentru Literatură în 1923

🎂1870: Alexandru Bogdan-Pitești 🇷🇴✒️ om de cultură, poet, eseist, critic de artă și colecționar de artă român. În 1896, a întemeiat Salonul Independenților, după modelul francez al „Salonului Societății Artiștilor Independenți ” din Paris, iar în 1898 fondează „Societatea Ileana”

🎂1897: Paavo Nurmi 🇫🇮🏃🏼‍♂️ Poreclit „Finlandezul zburător”, era considerat între 1920 și 1930 unul dintre cei mai buni atleți din lume. Din trei participări la Jocurile Olimpice a câștigat 9 medalii de aur și 3 medalii de argint. La Paris 1924 a devenit primul sportiv care a cucerit cinci titluri olimpice. A doborât 22 de recorduri mondiale de la 1.500 m până la 20.000 m

🎂1928: John Forbes Nash Jr. 🇺🇸🧮 cercetător principal la Universitatea Princeton. Este laureat Nobel pentru Economie, 1994. Subiectul principal al filmului „A Beautiful Mind”, interpretat de Russell Crowe, a fost nominalizat pentru opt premii Oscar, dintre care a câștigat patru

🎂1943: Malcolm McDowell 🇬🇧🎬 renumit pentru rolul principal din „Portocala mecanică”, regizat de Stanley Kubrick, 1971

🎂1951: Stellan Skarsgård 🇸🇪🎬 The Hunt for Red October (1990), Good Will Hunting (1997), Insomnia (1997), Mamma Mia! (2008), Angels and Demons (2009), The Girl With the Dragon Tattoo (2011), Thor (2011), The Avengers (2012), Cinderella (2015)

🎂1953: Tim Allen 🇺🇸🎬

🎂1959: Boiko Borisov 🇧🇬🗣️ prim-ministru al Bulgariei în perioadele 2009-2013, 2014-ian. 2017, mai 2017-2021

🎂1959: Klaus Iohannis 🇷🇴🗣️

🎂1977: Dragoș Bucur 🇷🇴🎬 Marfa și banii (2001), Furia (2002), Moartea domnului Lăzărescu (2005), Băieți buni (serial TV, 2005), Hârtia va fi albastră (2006), Tinerețe fără tinerețe (2007), Polițist, adjectiv (2009), Două lozuri (2016) ș. a.

🎂1980: Sarah Connor 🇩🇪🎤 „From Sarah with Love” (2001)

🎂1981: Chris Evans 🇺🇸🎬 Captain America din Marvel Cinematic Universe

🎂1986: Ashley Olsen & Mary-Kate Olsen 🇺🇸🎬

🎂1986: Kat Dennings 🇺🇸🎬 The House Bunny (2008), Thor (2011), 2 Broke Girls (2011 – 2017)

Decese 🕯

🕯️1948: Dazai Osamu 🇯🇵✒️ unul din marii scriitori ai literaturii japoneze din secolul 20 (sinucidere, la 38 de ani)

🕯️1980: Nicolae Mărgineanu 🇷🇴✒️ A publicat studii de psihologie a persoanei, psihometrică, psihologie matematică, psihologie a științei, psihologie aplicată în marea industrie

🕯️1994: Nadia Gray 🇷🇴🎬 S-a născut dintr-un tată rus și o mamă basarabeancă. S-a căsătorit cu celebrul prinț Constantin Cantacuzino, aviator în timpul războiului. A debutat în film în 1949. Poate că cel mai cunoscut rol al său a fost în La dolce vita (1960), capodopera lui Fellini

🕯️2019: Edith González 🇲🇽📺 cunoscută pentru rolurile ei din telenovelele mexicane (Inimă sălbatică / Corazon Salvaje, 1993, Salome, 2001). A decedat la 54 de ani, cancer ovarian

Calendar 🗒️

🗒️1456: A fost menționat pentru prima dată în documentele din Moldova „slugerul”, dregător ce avea în grijă aprovizionarea cu alimente a curții domnești

🗒️1848: Gheorghe Bibescu, domnul Țării Românești, a abdicat și a plecat la Brașov

🗒️1932: Înființarea Institutului de Biooceanografie din Constanța

🗒️1941: În noaptea de 12 spre 13 iunie au fost deportați din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia peste 31.000 de locuitori

🗒️1965: În finala Cupei campionilor europeni la volei masculin, desfășurată la Bruxelles, echipa Rapid București cucerește pentru a treia oară Cupa de Cristal, decernată celei mai bune echipe de pe continent

🗒️1990: Începutul represiunii violente a ceea ce s-a numit „Fenomenul Piața Universității”, începutul celei de-a treia mineriade din 1990

🗒️2004: Un meteorit de 4 kg lovește o locuință din Noua Zeelandă