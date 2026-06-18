18 parlamentari liberali cer în instanţă ca partidul să le achite un prejudiciu moral, în valoare de 250.000 lei de fiecare, aproape 4,5 milioane de lei în total, pentru Deciziile BPN nr. 22 și 25/2026/15 iunie, prin care li se dictează cum să voteze la învestirea guvernului și pentru că sunt amenințați cu excluderea dacă votează aşa cum le dictează conștiința, spun surse apropiate formaţiunii politice.

UPDATE: Instanţa din Ilfov a aprobat în timp-record cererea liberalilor şi a suspendat deciziile BPN al PNL.

„Admite cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 22 din 15.06.2026 ?i ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situaţia exercitării căii de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.06.2026”, se arată în decizia instanţei, pronunţată în 18.06.2026.

Printre aceştia, se află deputaţii Alina Gorghiu şi Nicoleta Pauliuc, dar şi preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Contestatarii au depus la Tribunalul Ilfov o cerere de ordonanță președințială prin care solicită instanței, de urgență, să suspende executarea și efectele acestor decizii ale BPN. În cerere, cei 18 contestatari spun că indignarea lor are motive juridice şi politice. •Instituie un mandat imperativ, interzis expres de Constituție. Articolul 69 alin. (2) declară nul orice mandat imperativ, iar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 445/2022, a stabilit cu valoare obligatorie că parlamentarul votează în acord cu propria conștiință, nesubordonat nici partidului, nici altcuiva; •Au fost luate de un organ fără competența de a sancționa parlamentari aleși. Pierderea calității de membru este de competența Consiliului Național, nu a Biroului Politic Național, care a acționat în afara propriilor atribuții statutare; •Aplică o sancțiune automată, fără audiere și fără drept la apărare; •Obligă la încălcarea legii și Regulamentul Parlamentului. Învestitura se votează secret, cu bile. Formula „prezent, nu votez” nu există la votul secret — ar forța parlamentarii să lipsească de la lucrări, încălcând obligația legală de prezență, fie să-şi afișeze public poziția, distrugând tocmai secretul votului pe care legea îl protejează. În urma ședinței Biroului Politic Național al PNL s-a decis că formațiunea nu va susține învestirea Guvernului Adrian Veștea. În plus, PNL i-a solicitat lui Veștea să își depună mandatul până marți la ora 10:00. Însă, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul și că va continua negocierile pentru formarea noului Executiv.

Parlamentarii mai spun că sunt „purtătorii autorității de stat” şi a li se interzice să voteze este doar o constrângere şi şi o lovitură dată autorității pe care le-au încredințat-o românii, mai spun aceleaşi surse.

Acuzaţiile pe care liberalii le mai aduc conducerii partidului sunt că:

„Împinge pe repede înainte un nou Statut al PNL, trimis filialelor cu câteva ore înainte de vot: termene de convocare reduse la 24 de ore, sancțiuni cu efect imediat, eliminarea dreptului de contestare, demiterea liderilor de filiale cu un simplu vot. Decizii diferite, dar un singur scop: să închidă gura tuturor celor care au altă opinie. Astăzi prin amenințarea excluderii la vot, mâine prin reguli statutare făcute pentru epurare. Este modelul unui partid în care nimeni nu mai are voie să gândească diferit”, mai spun sursele Gândul.

Contestatarii mai spun că „PNL nu este proprietatea unui singur om și nu se transformă într-o anexă a unei singure voințe”, iar „primul principiu pe care orice lider trebuie să-l respecte rămâne supunerea față de Constituție, nu față de propriile orgolii”.