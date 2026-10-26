Accident grav în Ciolpani, pe Drumul Național 1, între un autobuz cu 37 de persoane și o autoutilitară. Cele 2 victime încarcerate au fost extrase

Un accident grav a avut loc în această după-amiază pe Drumul Național 1, în Ciolpani, între un autobuz cu 37 de persoane și o autoutilitară. Două persoane sunt încarcerate. Salvatorii intervin la locul incidentului.
Update ora 17:33. Una din victime a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM). Ambele victime conștiente. Cele 37 de persoane ce se aflau în autobuz nu au solicitat transportul la spital.
Update ora 17:14. Ambele victime din autoutilitară au fost extrase și se află în grija echipajelor medicale.
Un autobuz și o autoutilitară s-au ciocnit pe DN1, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov. Două persoane au rămas încarcerate în autoutilitară, fiind conștiente. Cele 37 de persoane din autobuz s-au evacuat și sunt evaluate medical. La fața locului intervin pompierii, echipaje SMURD și un elicopter.
„Intervenim pe DN1 în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, ca urmare a unui accident rutier produs între un autobuz și o autoutilitară.
La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară. Se acționează pentru extragerea acestora. Victimele sunt în stare de conștiență.
În autobuz se aflau 37 de persoane, care s-au autoevacuat pana la sosirea echipajelor de pompieri. Acestea se află în evaluare medicală, din primele informații fara acuze medicale ca urmare a evenimentului.
Intervenim cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter”, anunță ISU București-Ilfov.
Vă reamintim că un alt accident grav a avut loc luni, 26 octombrie. O femeie de 58 de ani a fost lovită de un autotren în Sectorul 4 din București. Accidentul a avut loc pe strada Sergent Ion Iriceanu, în Sectorul 4 al Capitalei. Poliția a fost sesizată prin 112 în jurul orei 07:35. Potrivit Brigăzii Rutiere, un șofer de 28 de ani conducea un autotren dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței. Autotrenul a lovit o femeie de 58 de ani, care se deplasa pe jos, în dreptul imobilului cu numărul 2. Polițiștii cercetează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Femeia a fost transportată la spital. Mai multe detalii AICI.
Sursă foto: Info Trafic București Ilfov / Facebook