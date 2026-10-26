Prima pagină » Actualitate » Accident grav în București. O femeie a fost lovită de un TIR în Sectorul 4 și transportată de urgență la spital. Traficul în zonă este restricționat

Accident grav în București. O femeie a fost lovită de un TIR în Sectorul 4 și transportată de urgență la spital. Traficul în zonă este restricționat

Accident grav în București. O femeie a fost lovită de un TIR în Sectorul 4 și transportată de urgență la spital. Traficul în zonă este restricționat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident grav a avut loc, luni dimineață, în Sectorul 4 din București. O femeie în vârstă de 58 de ani a fost lovită de un autotren. Victima a fost transportată la spital, iar polițiștii au restricționat circulația în zonă pentru efectuarea cercetărilor.

Accidentul s-a produs pe strada Sergent Ion Iriceanu din Sectorul 4 al Capitalei. Polițiștii au fost anunțați printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 07:35. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, un tânăr de 28 de ani conducea un autotren pe strada Sergent Ion Iriceanu, deplasându-se dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 2, vehiculul a surprins și accidentat o femeie de 58 de ani care se afla în calitate de pieton. Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul nu au fost stabilite deocamdată, acestea urmând să fie clarificate în cadrul cercetărilor efectuate de polițiști.

Femeia a fost transportată la spital

În urma accidentului, femeia a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Șoferul autotrenului a fost verificat de polițiști cu aparatura din dotare. Testările au indicat valoarea zero în cazul consumului de alcool, respectiv rezultat negativ la cealaltă verificare efectuată de agenții rutieri.

Traficul a fost restricțonat în Sectorul 4

Polițiștii efectuează cercetări la locul accidentului pentru a determina cu exactitate cauzele și împrejurările în care femeia a fost lovită. Din cauza intervenției și a investigațiilor desfășurate în zonă, circulația rutieră este restricționată pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței.

Șoferii care circulă luni dimineață prin această parte a Sectorului 4 trebuie să ia în calcul restricțiile și posibilele întârzieri generate de cercetarea efectuată la fața locului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS CFR a bifat un nou record de întârziere pe calea ferată. Un tren internațional a făcut 10 ore de la Brașov la Sighișoara
09:00
CFR a bifat un nou record de întârziere pe calea ferată. Un tren internațional a făcut 10 ore de la Brașov la Sighișoara
RELIGIE Tradiții și obieciuri de Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, Ocrotitorul Bucureştilor. Ce nu este bine să faci marți, 27 octombrie
08:58
Tradiții și obieciuri de Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, Ocrotitorul Bucureştilor. Ce nu este bine să faci marți, 27 octombrie
EVENIMENT Localnicii din Ştefăneşti Argeş au luat la pietre pompierii şi poliţiştii veniţi să le stingă Focul lui Sumedru, aprins în loc nepermis
08:56
Localnicii din Ştefăneşti Argeş au luat la pietre pompierii şi poliţiştii veniţi să le stingă Focul lui Sumedru, aprins în loc nepermis
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.705. Zelenski confirmă negocierile directe cu rușii din noiembrie, de la Abu Dhabi
08:17
Război în Ucraina, ziua 1.705. Zelenski confirmă negocierile directe cu rușii din noiembrie, de la Abu Dhabi
MESAJ Cristela Georgescu, mesaj de mulțumire pentru susținătorii soțului său, pe pagina de Facebook a acestuia: „Vă îmbrățișăm cu brațe pornite din inimă”
07:38
Cristela Georgescu, mesaj de mulțumire pentru susținătorii soțului său, pe pagina de Facebook a acestuia: „Vă îmbrățișăm cu brațe pornite din inimă”
ACTUALITATE 26 Octombrie, calendarul zilei: Cristian Chivu împlinește 46 de ani, Corina Chiriac 77. Are loc cel mai puternic seism din România, de 8,2 grade
07:15
26 Octombrie, calendarul zilei: Cristian Chivu împlinește 46 de ani, Corina Chiriac 77. Are loc cel mai puternic seism din România, de 8,2 grade
Mediafax
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
Digi24
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Adevarul
Bulgaria, prinsă între Rusia și Occident. Miza alegerilor prezidențiale de astăzi, explicată de un jurnalist de la Sofia
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
Mesajul lui Fuego după ce a împlinit 50 de ani. Ce regret îl macină: „Cât de nedreaptă e uneori viața”
Digi24
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
O fetiță de numai patru luni a trecut printr-o operație complexă la ochi. Ce au descoperit medicii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Computerele cuantice sunt la un pas să își corecteze propriile greșeli, spun cercetătorii
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
FLASH NEWS Scandal după alegerile din Brazilia. Flavio Bolsonaro refuză victoria lui Lula da Silva și cere anularea turului doi. De la ce a pornit disputa
09:29
Scandal după alegerile din Brazilia. Flavio Bolsonaro refuză victoria lui Lula da Silva și cere anularea turului doi. De la ce a pornit disputa
VIDEO Ion Cristoiu: Pe hârtie, lucrurile par simple pentru Ilie Bolojan. În realitate, ele sunt deosebit de complicate
09:24
Ion Cristoiu: Pe hârtie, lucrurile par simple pentru Ilie Bolojan. În realitate, ele sunt deosebit de complicate
Conversația pe care multe cupluri o amână
09:00
Conversația pe care multe cupluri o amână
ULTIMA ORĂ Rezultate alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova câștigă primul tur la limită după numărarea a 84,5% dintre secțiile de votare. Cu cine se va confrunta în turul doi
08:52
Rezultate alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova câștigă primul tur la limită după numărarea a 84,5% dintre secțiile de votare. Cu cine se va confrunta în turul doi
FLASH NEWS Traian Băsescu susține că Vladimir Putin nu vrea un conflict cu NATO. Ce a spus fostul președinte despre atacurile din Marea Neagră
08:33
Traian Băsescu susține că Vladimir Putin nu vrea un conflict cu NATO. Ce a spus fostul președinte despre atacurile din Marea Neagră
FLASH NEWS Sfârșitul erei Vucic după 14 ani de dominație în Serbia. Belgradul sărbătorește în stradă: „Am impresia că trăiesc, în sfârșit, într-o țară liberă. O să cântăm o să dansăm așa cum știm noi să o facem mai bine”
08:23
Sfârșitul erei Vucic după 14 ani de dominație în Serbia. Belgradul sărbătorește în stradă: „Am impresia că trăiesc, în sfârșit, într-o țară liberă. O să cântăm o să dansăm așa cum știm noi să o facem mai bine”

Cele mai noi

Trimite acest link pe