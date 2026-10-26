Accident grav în București. O femeie a fost lovită de un TIR în Sectorul 4 și transportată de urgență la spital. Traficul în zonă este restricționat

Un accident grav a avut loc, luni dimineață, în Sectorul 4 din București. O femeie în vârstă de 58 de ani a fost lovită de un autotren. Victima a fost transportată la spital, iar polițiștii au restricționat circulația în zonă pentru efectuarea cercetărilor.

Accidentul s-a produs pe strada Sergent Ion Iriceanu din Sectorul 4 al Capitalei. Polițiștii au fost anunțați printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 07:35. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, un tânăr de 28 de ani conducea un autotren pe strada Sergent Ion Iriceanu, deplasându-se dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței.

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În momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 2, vehiculul a surprins și accidentat o femeie de 58 de ani care se afla în calitate de pieton. Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul nu au fost stabilite deocamdată, acestea urmând să fie clarificate în cadrul cercetărilor efectuate de polițiști.

Femeia a fost transportată la spital

În urma accidentului, femeia a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Șoferul autotrenului a fost verificat de polițiști cu aparatura din dotare. Testările au indicat valoarea zero în cazul consumului de alcool, respectiv rezultat negativ la cealaltă verificare efectuată de agenții rutieri.

Traficul a fost restricțonat în Sectorul 4

Polițiștii efectuează cercetări la locul accidentului pentru a determina cu exactitate cauzele și împrejurările în care femeia a fost lovită. Din cauza intervenției și a investigațiilor desfășurate în zonă, circulația rutieră este restricționată pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței.

Șoferii care circulă luni dimineață prin această parte a Sectorului 4 trebuie să ia în calcul restricțiile și posibilele întârzieri generate de cercetarea efectuată la fața locului.