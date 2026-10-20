Grav accident în Buftea. Doi morți după ciocnirea dintre un microbuz și o basculantă. În microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16, cât era capacitatea vehiculului

Un accident rutier grav între un microbuz cu persoane și o autobasculantă a avut loc pe Drumul Național 7, în zona Buftea. Două persoane au decedat în urma incidentului, iar ceilalți pasageri și șoferi sunt evaluați medical.

Update ora 11:03. În microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16 – numărul care ar reprezenta capacitatea normală a vehiculului, potrivit unor surse judiciare. Firma de transport Amic Transport SRL i-ar aparține lui Coscodaru Virgiliu. Compania a fost înregistrată în data de 2 februarie 2001, având 25 de ani de vechime. În anul 2025, cifra de afaceri a fost de 7,225,899 de lei.

Mai multe persoane au fost rănite în urma accidentului. La fața locului acționează 13 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru victime multiple, precum și 2 autospeciale de stingere. Misiunea este în dinamică.

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„Accident rutier în care este implicat un microbuz cu persoane și o autobasculantă, pe DN 7, Buftea. 16 persoane în microbuz, din care 2 sunt decedate, iar celelalte sunt în evaluare medicală. Toate persoanele au fost extrase din microbuz. La caz acționează 13 SMURD, 2 autospeciale pentru victime multiple, 2 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori”, anunță ISU București-Ilfov.

Ce transmite Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov

Ispectoratul de Poliție Județean Ilfov anunță că 2 persoane au murit, iar alte 3 au fost grav rănite într-un accident produs pe DN7, în Buftea, între un microbuz și un ansamblu de vehicule. Potrivit primelor verificări, șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță. Polițiștii continuă cercetările. Traficul rutier a fost restricționat în zonă.

„La data de 20 octombrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier grav în localitatea Buftea.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în evenimentul rutier, au fost implicate un microbuz și un ansamblu de vehicule, care se deplasau pe DN7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila.

Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare.

În urma impactului, două persoane au decedat, iar alte trei persoane au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul rutier în zonă a fost restricționat, conducătorii auto fiind sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, transmite IPJ Ilfov.