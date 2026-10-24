Un container a căzut de pe o platformă peste o mașină, la ieșirea de pe A1 spre Vâlcea. Trei persoane au ajuns la spital

Patru persoane au fost asistate medical sâmbătă dimineață, după ce un container ar fi căzut de pe o platformă peste un autoturism, la ieșirea de pe Autostrada A1, în zona Curtea de Argeș, pe sensul spre Vâlcea. Trei dintre acestea au fost transportate la spital, potrivit ISU Argeș, citat de Mediafax.

Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață, la ieșirea de pe Autostrada A1, în zona Curtea de Argeș, pe sensul de mers spre Vâlcea, după ce un container ar fi căzut de pe o platformă peste un autoturism în care se aflau patru persoane.

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La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. De asemenea, a fost mobilizată o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele medicale au asistat cele patru persoane aflate în autoturism. Un bărbat în vârstă de aproximativ 29 de ani, care acuza dureri la nivelul coloanei cervicale, a fost preluat de paramedicii SMURD.

Alte două persoane au fost transportate la spital cu ambulanța SAJ, iar a patra persoană a refuzat transportul la unitatea medicală.

Pompierii au asigurat și măsuri specifice de prevenire a incendiilor.