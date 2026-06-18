Adrian Veștea revendică șefia PNL și îi cere lui Bolojan să amâne Congresul PNL pentru „o confruntare democrativă”

pagina sa de Facebook, Printr-o postare amplă pepremierul desemnat Adrian Veștea le-a transmis un mesaj colegilor săi din PNL. Acesta a subliniat că, din punctul său de vedere, este nevoie de o schimbare la vârful partidului, motiv pentru care și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Totodată, acesta i-a cerut public lui Ilie Bolojan să amâne Congresul PNL cu o săptămână.

Adrian Veștea anunță că intenționează să candideze pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

„Dragi liberali,

După cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL.

Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani.

Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a transmis Veștea.

Veștea a punctat că, după ce a ocupat mai multe funcții în partid, consideră potrivit să își depună candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. ”După treizeci de ani în această formațiune politică, în care am fost simplu membru, președinte al organizației de tineret, președinte al organizației PNL Râșnov, președinte al organizației județene PNL Brașov, consilier local, primar, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România.

În toate aceste etape, am avut privilegiul de a lucra alături de oameni valoroși și de echipe puternice. Împreună cu colegii din PNL Brașov am obținut rezultate politice și electorale cu care Partidul Național Liberal din întreaga țară s-a mândrit. Aceste rezultate îmi dau încrederea că, prin muncă, seriozitate și unitate, putem readuce PNL în poziția pe care o merită”, a adăugat Veștea. Veștea îi cere lui Bolojan să amâne Congresul PNL

Premierul desemnat de Nicușor Dan a avut un mesaj și pentru Ilie Bolojan, care a convocat un Congres extraordinar pentru duminică. Acesta a transmis că nu se opune demersului făcut de premierul demis, însă i-a solicitat acestuia să amâne momentul cu o săptămână.

”În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură.

Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit”, a completat Veștea.

În final, Veștea i s-a adresat direct lui Bolojan, dar și colegilor si liberali, cărora le-a explicat motivul pentru care dorește mutarea Congresului pe data de 28 iunie.

”Domnule Bolojan,

Haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României.

În ceea ce-i privește pe colegii mei, care poate nu știu la ce să se aștepte, precizez că intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România. Pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării. Toate acestea în cadrul unui parteneriat politic onest cu președintele României, domnul Nicușor Dan.

Dragi liberali,