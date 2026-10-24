Alertă la Marea Neagră după atacurile cu drone asupra navelor civile. Ministrul român de Externe l-a sunat pe omologul său turc: „România și Turcia vor coopera”

Noul nimistru al Afecerilor Externe, Dan Neculăescu, a publicat sâmbătă, 24 octombrie, pe pagina personală de X, un mesaj în care anunță că a avut o „primă discuție bună” cu Hakan Fidan, ministrul de Externe al Turciei. Reacția oficialului român vine la o zi după ce o navă aflată la 13 mile marine – adică 24 de kilometri – de Portul Constanța a fost lovită de o dronă, iar o persoană aflată la bord și-a pierdut viața, în timp ce alte trei încă sunt dispărute. Neculăescu a transmis că cele două state vor coopera mai mult, astfel încât să își întărească forțele de apărare la Marea Neagră.

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„ Avem o agendă bilaterală densă și o prioritate comună” / „În calitate de aliați, trebuie să acționăm împreună ”

„O primă discuție bună astăzi cu omologul meu turc, Hakan Fidan. Avem o agendă bilaterală densă și o prioritate comună: o Mare Neagră mai sigură. Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. În calitate de aliați la Marea Neagră, trebuie să acționăm împreună.

Vom colabora mai strâns în cadrul NATO și vom intensifica discuțiile trilaterale cu Bulgaria. Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră afectează țări din întreaga lume. România și Turcia vor coopera mai mult pentru o regiune stabilă și conectată”, a scris Dan Neculăescu în postarea publicată pe X.

Luca Niculescu, discuție cu prim-ministrul Ucrainei, la câteva ore după incident

La scurt timp după incidentul de vineri, 23 octombrie, prim-ministrul României, Luca Niculescu, a anunțat vineri, tot pe pagina personală de X, că a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Serhii Koreţki. Premierul român a explicat că cei doi oficiali au convenit să consolideze parteneriatul strategic ale țărilor vecine, astfel încât securitatea regională să fie întărită.

„Am avut o discuție telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Serhii Koreţki, despre situația de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre, inclusiv în contextul recentelor atacuri asupra navelor comerciale.