Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare

Președintele Nicușor Dan a făcut o scurtă declarație vineri, 23 octombrie, după ce încă o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, la distanță de 13 mile marine – adică 24 de kilometri – de Portul Constanța, iar echipele de intervenție au recuperat deja un corp neînsuflețit din apă. Președintele României a notat incidentul drept „încă un eveniment în procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară” și a refuzat să ofere răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Nicușor Dan, care a participat la ceremonia depunerii jurământului de către studenții Academiei Tehnice Militare, a transmis că „a fost doar o declarație” pe care a făcut-o la scurt timp după incident.

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„Ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Vom avea echipamente suplimentare, așa cum am anunțat. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Evident, este un eveniment în procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară. Doar atât. A fost o declarație, vă mulțumesc”, a transmis președintele României.

Una dintre persoanele aflate la bord și-a pierdut viața în urma incidentului

Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au confirmat că, la bordul navei, se aflau 13 persoane, dintre care nouă au fost salvate. Este vorba de 10 cetățeni din Ucraina și de trei cetățeni din Azerbaidjan. Din păcate, unul dintre aceștia și-a pierdut viața.

„Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, au anunțat reprezentanții ANR, printr-un comunicat de presă.

Mai multe informații despre evenimente aflate în desfășurare sunt disponibile AICI.

Sursa video: TVR INFO