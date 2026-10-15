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Alexandru Nazare anunță suplimentarea cu 2 miliarde de lei a bugetului pentru investițiile din PNRR. Unde ajung banii

Elena Popescu
Alexandru Nazare anunță suplimentarea cu 2 miliarde de lei a bugetului pentru investițiile din PNRR. Unde ajung banii
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Bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului vor fi suplimentate cu aproximativ 2 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că cea mai mare parte a banilor va fi direcționată către infrastructura feroviară și autostrăzi. Oficialul a avertizat, totodată, că ministerele trebuie să clarifice urgent situația investițiilor și a obligațiilor de plată rămase, înainte de elaborarea bugetului pentru 2027.

Guvernul mobilizează noi resurse financiare pentru continuarea investițiilor realizate prin PNRR și achitarea lucrărilor deja executate de companii.

”2 miliarde de lei suplimentare pentru Transporturi şi Mediu şi un total de aproape 8,7 mld. EUR din PNRR, în plăți efective pentru investițiile din 2026. Continuăm plățile în economie și asigurăm fondurile necesare pentru implementarea programului.

Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privința plăților.

De aceea, asigurăm suplimentarea cu încă 2 miliarde de lei pentru bugetele Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului, pentru achitatea facturilor aferente proiectelor PNRR. Creăm această posibilitate prin mecanismele de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor pe care le-am planificat încă de la începutul anului, când am propus proiectul de lege a bugetului pentru acest an”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor susține că noile alocări demonstrează importanța unei administrări responsabile a finanțelor publice, care să permită continuarea investițiilor fără acumularea unor obligații financiare imposibil de susținut.

”Este o nouă decizie care arată de ce contează administrarea responsabilă a finanțelor publice. Stabilitatea financiară a țării înseamnă şi să anticipezi nevoile, să păstrezi resurse pentru momentele dificile și să direcționezi banii acolo unde investițiile avansează efectiv”, a transmis Alexandru Nazare.

Avertisment pentru ministere: ”Nu putem construi bugetul pe 2027 pe estimări”

Potrivit datelor prezentate de ministrul Finanțelor, până la 12 octombrie au fost efectuate plăți de 44,3 miliarde de lei din bugetul de stat pentru proiectele incluse în PNRR. Din această sumă, 28,6 miliarde de lei au fost destinate componentei de granturi, iar alte 15,7 miliarde de lei au fost alocate componentei de împrumuturi.

Sumele includ atât finanțarea europeană, cât și contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de bugetul de stat. Odată cu noile alocări și cu fondurile încă neutilizate din bugetele celor două ministere beneficiare, valoarea totală a resurselor bugetare mobilizate pentru proiectele PNRR în 2026 depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro, potrivit ministrului.

”Dimensiunea plăților efectuate până acum arată amploarea efortului bugetar pentru susținerea investițiilor din PNRR. Până la 12 octombrie, din bugetul de stat au fost efectuate plăți de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele din cadrul PNRR, dintre care:

  •  28,6 miliarde de lei pentru componenta de granturi;
  •  15,7 miliarde de lei pentru componenta de împrumuturi.

Sumele includ atât finanțarea europeană, cât și contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de bugetul de stat.

Cu alocările suplimentare pe care le mobilizăm astăzi şi sumele încă neexecutate din bugetul celor două ministere, efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 în cadrul proiectelor PNRR depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro.

Unde merg cele peste 2 miliarde de lei?

  •  1,33 miliarde lei pentru infrastructură feroviară;
  •  409 milioane lei pentru autostrăzi;
  •  53 milioane lei pentru infrastructură locală;
  • 353 milioane lei pentru investiții de mediu

Aceste plăți înseamnă mai mult decât continuarea unor șantiere. Înseamnă lichiditate pentru companii, plăți către subcontractori și furnizori, activitate economică și locuri de muncă susținute în întreaga țară.Dar 2026 este și anul în care trebuie să închidem responsabil capitolul PNRR”, a mai spus Nazare.

Reducerea deficitului, o obligație care pune presiune pe bugetul României

Nazare le cere tuturor ministerelor și coordonatorilor de reforme și investiții să prezinte o situație completă a proiectelor finalizate, a lucrărilor executate, a facturilor emise și a obligațiilor financiare care mai trebuie acoperite.

”Am susținut accelerarea investițiilor și am mobilizat resursele necesare. Acum trebuie să ne asigurăm că România intră în 2027 cu o imagine completă asupra obligațiilor rămase.

Fiecare minister și coordonator de reforme și investiții din PNRR trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise și ce obligații mai trebuie finanțate, inclusiv din alte surse decât PNRR.

Nu putem construi bugetul pe 2027 pe estimări sau pe facturi care apar după închiderea programului. Avem o țintă obligatorie de reducere a deficitului, de respectare a angajamentelor europene, menținând în acelaşi timp un nivel ridicat al investițiilor publice care alimentează întreaga economie. Pentru toate acestea avem nevoie de transparență, prioritizare și o planificare mult mai riguroasă a resurselor.

Disciplina bugetară înseamnă să finanțăm ceea ce putem susține, să plătim obligațiile asumate și să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine. Aceasta este diferența dintre a administra cheltuieli și a administra responsabil finanțele publice”, a încheiat Alexandru Nazare.

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