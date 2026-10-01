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Alexandru Nazare, despre posibilitatea de a fi următorul premier desemnat de Nicușor Dan: „Bineînțeles că este onorant”. „Mă concentrez pe ceea ce am de gestionat la Ministerul Finanțelor”

Flavius Niculescu
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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost pus în fața scenariului în care ar fi următorul prim-ministru desemnat de Nicușor Dan, în contextul în care președintele a anunțat că, în cursul zilei de luni, 5 octombrie, după încă o rundă de negocieri cu liderii partidelor parlamentare, va face o nouă nominalizare de premier. Nazare a explicat că ar fi „onorant” ca numele său să fie menționat în momentul în care președintele va face următoarea desemnare, însă că preferă să se concentreze pe aspecte ce țin de economia țării, mai ales că vineri, 2 octombrie, reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s (S&P) vor anunța dacă România va fi retrogradată în categoria nerecomandată investitorilor, cunoscută și sub numele de „junk”.

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„Avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul investirii Guvernului”

Întrebat cum va reuși să-i convingă pe parlamentarii PSD și PNL să susțină programul său de guvernare, în contextul în care președintele Nicușor Dan urmează sî îl desemneze pentru funcția de prim-ministru, ministrul interimar al Finanțelor a declarat că a avut o relație bună cu „colegii din Guvern”, însă că, în acest moment, aspectele economice sunt mai importante decât cele politice.

„Încerc să mă concentrez pe subiectele pe care le avem de gestionat la Ministerul Finanțelor. Bineînțeles că este onorant ca numele meu să apară, să fie menționat în astfel de contexte, dar acestea sunt, în general, știri pe surse și nu aș vrea să intru într-o discuție politică. Ce pot să spun este că, până acum, am menținut o relație pe subiecte tehnice cu toate partidele. Am avut o relație bună cu colegii din Guvern, de la toate partidele și cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării și investirii Guvernului”, a declarat Alexandru Nazare, invitat la TVR.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare

„România are mare nevoie de un Guvern învestit cât mai curând, care să prezinte un plan credibil”

„Viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil. Nu suntem într-o situație comodă. România are mare nevoie de un Guvern învestit cât mai curând. În mod cert, este nevoie de un buget credibil, care să prezinte un plan care să fie agreat de toate partidele, astfel încât bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la finalul anului, pentru că investitorii, agențiile și Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau”, a mai precizat minsitrul interimar al Finanțelor.

Ministrul Finanțelor dă semnale că S&P nu va retrograda România la categoria „junk” / „Am încredere că vor lua în calcul progresele”

Alexandru Nazare a mai declarat că este încrezător cu privire la faptul că țara noastră nu va fi retrogradată la „junk”, întrucât reprezentanții agenției de rating vor ține cont de aspectele pozitive care le-au fost evidențiate.

„Una peste alta, proiecția de la buget – bineînțeles, cu ajustări, pentru că nu peste tot și nu la toți ordonatorii lucrurile s-au confirmat 100% – lucrurile au evoluat conform planului. Pe acești piloni, foarte serioși, am purtat discuțiie cu Standard & Poor’s. Am încredere că raportul care va fi publicat mâine va lua în calcul toate aceste progrese.

Nu avem de unde să știm (n.r. – rezultatul concret), raportul va fi publicat mâine. Există un regim al confidențialității pe care trebuie să îl păstrăm, dar am încredere că informațiile pe care le-am furnizat, proiecțiile pe care le-am prezentat sunt serioase, sunt credibile și sper ca acest lucru să se reflecte în raportul pe care îl vor publica în cursul serii de mâine”, a mai explicat Alexandru Nazare.
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