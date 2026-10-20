Nazare anunță că Moody’s confirmă obiectivele imediate ale României: „Continuitate, buget credibil, stabilizarea datoriei”

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a anunțat că agenția internațională de rating Moody’s „confirmă obiectivele imediate ale României: continuitate, buget credibil, stabilizarea datoriei”. Într-o postare pe Facebook, acesta explică ce înseamnă pentru țară votul de învestitură al noului Guvern, care are loc astăzi.

Agenția de rating Moody’s subliniază că România are nevoie de stabilitate politică, un buget credibil pentru 2027 și măsuri de stabilizare a datoriei. Alexandru Nazare afirmă că învestirea noului Guvern ar putea reduce incertitudinea și ar putea susține continuarea reformelor fiscale.

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„Moody’s confirmă obiectivele imediate ale României: continuitate, buget credibil, stabilizarea datoriei.

Comentariul publicat astăzi de agenția de rating Moody’s pune foarte clar în perspectivă miza următoarelor luni. Votul de învestitură al noului Guvern poate închide perioada de incertitudine politică și poate crea cadrul necesar pentru adoptarea la timp a bugetului pentru 2027. Agenția consideră această evoluție drept pozitivă pentru profilul de credit al României și notează explicit că menținerea continuității politicilor fiscale susține continuitatea strategiei de redresare a finanțelor publice”, spune Alexandru Nazare pe Facebook.

Nazare: „Bugetul pentru 2027 va fi una dintre principalele probe de credibilitate financiară pentru România”

Moody’s menține prognoza de reducere a deficitului, dar avertizează asupra riscurilor din procesul de consolidare fiscală. Alexandru Nazare spune că bugetul pentru 2027 va testa credibilitatea financiară a României, în condițiile unui necesar ridicat de finanțare. El subliniază importanța deciziilor fiscale predictibile și a gestionării responsabile a banilor publici.

„Este însă la fel de important ce spune Moody’s dincolo de acest moment. Prognoza de reducere a deficitului rămâne neschimbată, dar agenția avertizează că procesul de consolidare are în continuare riscuri ridicate de implementare. Așadar, nu este suficient să declarăm că ne asumăm continuarea direcției – trebuie să demonstrăm, prin consecvența tuturor în adoptarea unui buget credibil și prin responsabilitate în execuție, că această traiectorie poate fi susținută. Presiunea este una concretă: Moody’s estimează un necesar de finanțare ridicat în următorii 2 ani și subliniaza că stabilitatea este esențială pentru accesarea piețelor in condiții rezonabile. În acest context, bugetul pentru 2027 va fi una dintre principalele probe de credibilitate financiară pentru România. Aceasta este radiografia momentului din partea Moody’s Ratings și de aici trebuie să continuăm: cu un buget realist, cu decizii fiscale predictibile și cu rigoare în managementul banilor publici. În perioada următoare, credibilitatea României se va măsura nu în intenții, ci în capacitatea de a transforma angajamentele asumate în rezultate care pot fi susținute”, a continuat Alexandru Nazare.

Ce arată raportul Moody’s

Moody’s consideră că instalarea noului Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 ar susține profilul de credit al României. Agenția de rating menține prognoza de reducere a deficitului bugetar, de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% în 2026 și 5,5% în 2027. Deficitul primar, care nu include dobânzile la datoria publică, ar urma să scadă la 2,7% din PIB în 2026. Apoi, la 2,3% în 2027.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto