Nazare anunță că scad costurile de finanțare pentru România 

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a anunțat pe contul oficial de Facebook că scad costurile de finanțare pentru România. Ministrul a anunțat că cererea pentru titlurile de stat pe 3 ani a ajuns la 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită. Ministerul Finanțelor a atras un miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare.

„Cerere mai mare din piață și costuri de finanțare în scădere pentru România. La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită. Ministerul Finanțelor a adjudecat aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare”, a notat Alexandru Nazare.

Nazare: „Randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante”

Alexandru Nazare a anunțat că randamentele titlurilor de stat ale României au scăzut pe piețele în lei, euro și dolari. Ministrul Finanțelor a subliniat că stabilitatea și respectarea angajamentelor bugetare sunt esențiale pentru reducerea durabilă a costurilor de finanțare.

„Este una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie.

În paralel, randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante: cu aproximativ 10–15 puncte de bază în lei și cu 5–15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate.

Aceste evoluții sunt un semnal pozitiv, dar trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale.

Pentru ca această încredere să se consolideze și să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanțare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile și putem avea mai mult spațiu pentru investiții și prioritățile reale ale economiei”, a notat Alexandru Nazare pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto