Alexandru Rogobete, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Opriți-vă o clipă! Lăsați rapoartele. Lăsați strategiile”

Alexandru Rogobete, care a demisionat din funcția de Ministru al Sănătății, are un mesaj pe Facebook pentru Ilie Bolojan, în care susține că i se adresează ca „un om care a stat cu dumneavoastră la aceeași masă” și nu în calitate de fost ministru sau politician.

Rogobete îi cere lui Bolojan să se „oprească” o clipă, să lase deoaparte rapoartele și strategiile și să „alegem oamenii înaintea calculelor politice”.

Domnule Bolojan,

”Astăzi nu vă scriu ca fost ministru și nici ca politician. Vă scriu ca un om care a stat cu dumneavoastră la aceeași masă. Care a făcut parte din același Guvern. Care știe cât de grea este responsabilitatea unei decizii și cât de mare este presiunea de a conduce o țară. Și tocmai pentru că știu toate acestea, vă întreb: Când ați ascultat ultima dată un om care nu v-a cerut o funcție, ci doar o șansă?

Când ați mers printre oamenii care nu vă cer explicații economice, ci doar siguranța că mâine va fi puțin mai bine decât ieri?

Când ați privit România fără hărți politice, fără procente și fără calcule?

Noi nu am fost trimiși aici ca să câștigăm negocieri. Noi am fost trimiși aici să câștigăm încrederea oamenilor și sǎ facem bine!”.

Alexandru Rogobete mai spune că „România nu se degradează doar din lipsă de bani. România se degradează atunci când oamenii nu se mai simt reprezentați. Se degradează atunci când ambițiile ajung mai importante decât responsabilitatea”.