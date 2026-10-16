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Alexandru Rogobete vrea schimbarea sistemului de gărzi din spitale

Elena Popescu
Alexandru Rogobete vrea schimbarea sistemului de gărzi din spitale
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Alexandru Rogobete propune schimbări importante în pregătirea medicilor rezidenți și în modul de organizare și plată a gărzilor din spitalele românești. Printre măsurile susținute se numără remunerarea gărzilor încă din primul an de rezidențiat, actualizarea tarifelor și diferențierea plăților în funcție de responsabilitățile medicilor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandru Rogobete susține că sistemul medical românesc are nevoie de o reformă a pregătirii profesionale, dar și de o reorganizare a activității medicilor din spitale. Acesta consideră că rezidențiatul trebuie adaptat cerințelor medicinei moderne, astfel încât tinerii medici să dobândească încă din perioada de formare competențe practice avansate.

”Un sistem medical puternic începe cu pregătire relevantă, iar rezidențiatul trebuie adaptat medicinei de astăzi. Tinerii medici au nevoie, încă din timpul formării, de module practice pentru proceduri intervenționale, utilizarea echipamentelor de epurare extracorporeală și alte competențe avansate”, a transmis Alexandru Rogobete.

”Sistemul de gărzi trebuie regândit”

O altă problemă semnalată de Alexandru Rogobete este actualul sistem de organizare și remunerare a gărzilor medicale. Acesta susține că nu toate gărzile presupun același nivel de responsabilitate sau de solicitare și că plata ar trebui stabilită în funcție de specificul activității desfășurate. Printre măsurile concrete susținute de Alexandru Rogobete se află plata gărzilor efectuate de medicii rezidenți încă din anul I de pregătire.

”Și sistemul de gărzi trebuie regândit. O gardă de monitorizare, una de urgență, una la domiciliu și una intervențională presupun responsabilități și niveluri de solicitare diferite. Plata trebuie să reflecte aceste diferențe.

Sunt necesare măsuri concrete:

  • Plata gărzilor pentru rezidenți începând cu anul I, diferențiat în funcție de pregătire și responsabilitate.
  • Actualizarea treptată a tarifelor, raportată la salariul aflat în plată.
  • Tarife progresive în funcție de numărul gărzilor efectuate, cu respectarea timpului de odihnă.
  • Reducerea deficitului de personal în funcție de nevoile fiecărei comunități.

Mai multe gărzi nu pot fi soluția permanentă pentru lipsa medicilor. Avem nevoie de formare, recrutare și condiții care îi conving să rămână. Pacienții merită îngrijire sigură. Medicii merită respect și pregătire corectă”, a explicat Rogobete.

La finalul mesajului, Alexandru Rogobete a lansat o invitație la dezbatere publică, solicitând opinii despre prioritățile unei eventuale reforme.

”Care dintre aceste schimbări ar trebui să fie prima prioritate și de ce? Scrie în comentarii experiența sau propunerea ta”, a transmis acesta.

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