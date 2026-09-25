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Alexandru Rogobete, necruțător la adresa USR. „De câte ori e partidul undeva, se termină prost pentru țară”

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Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rogobete, a lansat un atac dur împotriva formațiunii USR, pe care o consideră responsabilă pentru crizele politice repetate și pentru datoriile financiare majore lăsate în sistemul medical. Alexandru Rogobete, a explicat că tentativele de formare a unor alianțe parlamentare au eșuat din cauza acestei formațiuni politice. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Alexandru Rogobete: Prezența USR în actul guvernamental a generat instabilitate politică

Fostul ministru al Sănătății intrarea membrilor USR în componența executivă s-a soldat de fiecare dată cu disfuncționalități majore pentru administrarea treburilor publice. Alexandru Rogobete a atras atenția asupra precedentului creat în timpul mandatului guvernamental din anul 2020. Potrivit parlamentarului,

„S-a dovedit, și o spun eu personal, m-am convins că de câte ori USR ajunge undeva, lucrurile nu se termină bine pentru România. Este deja a doua oară. Au fost deja în 2020, cu Cîțu, și au lăsat dezastru”, a declarat fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

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„Singura reformă lăsată de ei în sănătate, după acel ciclu electoral, este datoria de un miliard de euro către Pfizer”

Alexandru Rogobete a adus în discuție dosarul contractelor din perioada pandemiei și a catalogat consecințele acelor decizii drept o povară financiară pentru sistemul național de sănătate. Acesta a acuzat că gestionarea ministerului de către reprezentanții USR a provocat pierderi financiare considerabile.

„Vă dau un exemplu din sănătate. Singura reformă lăsată de ei în sănătate, după acel ciclu electoral, este datoria de un miliard de euro către Pfizer. Acum vedem din nou în ce dezastru și în ce criză am ajuns”, a spus fostul ministru al Sănătății.

Formarea unei majorități parlamentare a fost dictată de algoritmul politic dificil

Deputatul PSD a analizat încercările de alcătuire a unei guvernări funcționale. Acesta a subliniat că negocierile politice nu au reprezentat o impunere externă, ci o încercare de a construi o formulă parlamentară stabilă pentru România.

„Nu cred că s-a impus de la Nicușor nimic. Cred că s-a gândit și s-a încercat o alianță, ținând cont de algoritmul Parlamentului, care este dificil. În acest ciclu electoral, cred că s-a gândit la o alianță care să facă ceva pentru țara asta”, a declarat fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

Litigiul deschis de compania Pfizer împotriva României are ca miză suma de 564 de milioane de euro

Disputa juridică la care face trimitere parlamentarul a debutat după ce companiile farmaceutice Pfizer Inc., BioNTech Manufacturing GmbH și filiala Pfizer România au reclamat statul român la Tribunalul de Primă Instanță francofon din Bruxelles. Producătorii de vaccinuri solicită plata sumei de 564.341.953,50 euro, echivalentul a peste 2,78 miliarde de lei, la care se adaugă dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată de 22.500 de euro. Reclamația vizează refuzul părții române de a achiziționa 28.940.613 doze de vaccin anti-COVID-19 contractate inițial în mai 2021, la un preț de 19,50 euro pentru o doză

Achiziția dozelor de vaccin din timpul pandemiei formează și obiectul unei anchete penale deschise de Direcția Națională Anticorupție. În acest dosar, procurorii anticorupție investighează achiziția a peste 52 de milioane de doze suplimentare de vaccin, contractate de Guvernul condus la acea vreme de Florin Cîțu și de conducerea USR a Ministerului Sănătății.

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