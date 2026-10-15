Lider al PNL, atac la politicienii care trasează „linii roșii”: „Vorbim despre falimentul clasei politice actuale”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL), își continuă seria devoalărilor din subteranele politicii. De data aceasta, el atacă așa-numitele „linii roșii” despre care partidele și parlamentarii au tot vorbit în ultimele luni.

Fără un Executiv votat de Parlament și învestit cu puteri depline, România continuă să vâslească prin apele tulburi ale prezentului.

„Politicienii incompetenți atât pot”

Într-o nouă „pastilă” postată pe Facebook, Alin Tișe scrie „fabula liniei roșii”. În fond, o scurtă analiză a modului în care politicianul român actual se raportează la societate și omul de rând.

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Iată ce notează liberalul Alin Tișe:

„Se spune că într-o țară fascinantă, condusă de mult prea mulți incompetenți, politicienii au trasat o linie roșie între ei. De o parte și de alta a acesteia își negociau puterea, funcțiile și orgoliile.

Într-o zi, un cetățean a sunat la 112 pentru a solicita o ambulanță. După un timp, a ajuns la UPU. Viața îi era în pericol. Culmea ironiei, era un politician.

Atunci s-a izbit chiar de acea linie roșie. A cerut asistență medicală de urgență și un răspuns din partea specialiștilor. I s-a spus că problema nu ține de competența celor de la 112, ci de responsabilitatea personalului de la UPU. Cei din urmă invocau, la rândul lor, lipsa de promptitudine a serviciului de ambulanță. Și unii, și ceilalți invocau lipsa resurselor financiare și un sistem aflat în pragul colapsului.

Între timp, minutele treceau, iar politicianul bolnav aștepta. Viața îi era în pericol. Atunci a înțeles ceea ce, până în acel moment, nici măcar nu-și imaginase: linia roșie nu era trasată între partide, așa cum crezuse în mod greșit. Linia roșie era, de fapt, între politicieni și popor.

Iar când puterea politică devine mai importantă chiar și decât viața unui om, nu mai vorbim doar despre o criză politică, ci despre o criză fundamentală a societății. O criză de responsabilitate a unei clase politice incompetente, în care excepțiile sunt confirmate de rezultate concrete, palpabile. Vorbim despre falimentul clasei politice actuale, în forma sa de astăzi.

Morala – Politicienii incompetenți atât pot. Ei își pot permite să traseze linii roșii. Cetățenii nu-și pot permite să moară de partea greșită a lor”.