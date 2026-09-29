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Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?

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Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! de marți, liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a criticat vehement politicile de austeritate marca guvernului Bolojan. Unul dintre cei mai duri oponenți ai președintelui PNL a argumentat de ce măsurile acestuia au demolat economia și au sărăcit populația.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În viziunea lui Alin Tișe, măsurile fiscale luate de guvernul Bolojan nu sunt în niciun caz reforme, deși au fost împachetate astfel.

Falsele reforme ale premierului

Șeful CJ Cluj a explicat în emisiunea lui Ionuț Cristache unde a greșit guvernul condus de Ilie Bolojan. Prioritare trebuiau să fie reformele cu adevărat necesare.

Ceea ce a făcut de el să nu se cheamă reforme. O reformă nu înseamnă să mărești TVA-ul, să mărești impozitul și să vrei să dai oamenii afară dintr-o instituție, dar pe urmă nu i-ai dat afară, că n-ai reușit. A reforma o țară înseamnă un complex de decizii, de măsuri. În primul rând, de a reforma acolo unde se vede din start că țara are nevoie de asta, respectiv găurile negre din economia românească, băieții deștepți din energie, găurile negre din sistemul sanitar, întreprinderile de stat falimentare”.

Măsurile de austeritate au sărăcit populația

Păi, dumneavoastră vedeți reformă în faptul că am pus TVA, CASS la preoți, la călugări? Că am renunțat la pensia la studenți în vară pentru că nu sunt la școală și sunt în concediu? Dar la parlamentarii care sunt în vacanță nu le-am tăiat indemnizația în vară. Deci aceste măsuri pe care le-au luat cu hei rupu nu se cheamă reformă. Eu susțin cu două mâini o politică de reformare a țării, dar nu o sărăcire a populației și o înfometare a oamenilor, și respectiv o supraimpozitare a oamenilor de afaceri”.

Oamenii de afaceri, afectați grav de politicile de austeritate

Un segment deosebit de afectat vizează antreprenorii, cei care susțin economia, de fapt, a continuat Tișe.

Oamenii de afaceri din România nu sunt afaceriști în sensul că ei fac ceva dubios la ei în firmă. Oamenii de afaceri nu trăiesc din combinații și din șmecherii cu portițe legale. Oamenii de afaceri adevărați, pe care eu îi susțin, sunt cei care lucrează la vedere, care construiesc, investesc și angajează oamenii. Pe munca acestor oameni de afaceri se sprijină salariile de la stat, pensiile părinților noștri, copiilor noștri, deseori visele copiilor noștri. Pentru că ei sunt cei care aduc o forță, țărie și clădesc economia țării.

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