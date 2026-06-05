Ambasada Rusiei în România reacționează la incidentul cu drona maritimă din Portul Constanța: „Este dronă ucraineană”

Ambasada Rusiei în România a emis un comunicat în urma incidentului de la Constanța, în care o dronă marină a explodat în Port. Ambasada precizează că drona este ucraineană și transmite că tentativele de a lega, direct sau indirect, dronele care apar în România de Rusia sunt lipsite de orice bază.

”Datorită informațiilor incomplete diseminate intenționat de Ministerul Apărării Naționale cu privire la drona marină care a explodat în portul orașului.

Constanţa, precum şi alte trei drone similare care plutesc spre apele teritoriale româneşti, Ambasada Rusiei în România informează publicul român că sunt drone maritime ucrainene folosite de regimul de la Kiev pentru a efectua acte teroriste împotriva navelor maritime civile şi pentru a reprezenta ameninţări la adresa siguranţei de transport maritim în Muntenegru. marea.

Orice tentativă de a „lega” direct sau indirect aceste drone de Rusia și de a-i impune responsabilitatea pentru acest incident sunt lipsite de orice bază”, a transmis Ambasada Rusiei în România.

O dronă marină a explodat în Portul Constanța

Potrivit primelor informații, dispozitivul a fost descoperit în zona ARSVOM din Portul Constanța. În perimetrul respectiv au fost mobilizate și echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI). Explozia s-a petrecut în aproapiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Drona se afla lângă un terminal petrolier – Oil Terminal, iar zona a fost izolată imediat după explozie. Obiectul ar fi fost observat de dimineață, în jurul orei 5.00, în zona danelor 77-78, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Autoritățile au restricționat circulația în zona afectată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate ca măsură de siguranță. Totodată, zgomotul exploziei ar fi fost auzit în mai multe cartiere ale municipiului Constanța.

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