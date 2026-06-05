O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Arafat: ”Există posibilitatea să existe și alte drone”

O dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, la dana 78, situată în apropierea terminalului Oil Terminal și a unei dane destinate încărcării gazelor. Raed Arafat a transmis că există posibilitatea prezenței și a altor drone în zonă. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatul nu aparține Armatei Române, ci este de tipul celor utilizate în conflictul din Ucraina. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

Update 11:40: În jurul orei 11:30 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din Constanța și Tulcea, iar la scurt timp locuitorii au primit un al doilea mesaj RO-Alert.

”Alertă Extremă În data de 05.06.2026 în jurul orei 10:28 a avut loc o explozie a unei drone maritime în Portul Constanța, Dana 78. Îndepărtați-vă de zona costieră a Mării Negre și respectați recomandările autorităților. Dacă observați obiecte suspecte apelați numărul unic de urgență 112”.

Update 11:33: Raed Arafat, precizări după incidentul cu drona marină care a explodat în Portul Constanța:

”A fost activat Planul Roșu, 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe prim ajutor, 2 ambulanțe multiple victime. S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-Alert.

Nu intrăm în panică, măsurile sunt pur preventive. MApN a spus că s-a autodetonat avem grijă să nu mai existe alte drone în zone cu persoane. Urmează să plecăm în regim de urgență la Constanța”, a precizat Raed Arafat.

Update 11:27: Potrivit comunicatului emis de MApN, drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Explozia nu a produs victime.

”Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime!

Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a scris MApN, pe pagina de Facebook.

Știre inițială

O dronă marină a explodat în Portul Constanța

Potrivit primelor informații, dispozitivul a fost descoperit în zona ARSVOM din Portul Constanța. În perimetrul respectiv au fost mobilizate și echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI). Explozia s-a petrecut în aproapiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Drona se afla lângă un terminal petrolier – Oil Terminal, iar zona a fost izolată imediat după explozie. Obiectul ar fi fost observat de dimineață, în jurul orei 5.00, în zona danelor 77-78, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Autoritățile au restricționat circulația în zona afectată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate ca măsură de siguranță. Totodată, zgomotul exploziei ar fi fost auzit în mai multe cartiere ale municipiului Constanța.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o conferinţă de presă pe acest subiect.