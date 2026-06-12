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ANAF Antifraudă face ordine în casele de schimb valutar. Nereguli la 85% dintre operatorii verificați

ANAF Antifraudă face ordine în casele de schimb valutar. Nereguli la 85% dintre operatorii verificați
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ANAF Antifraudă face ordine în casele de schimb valutar. Un control-pilot derulat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală a evidențiat numeroase abateri în activitatea operatorilor de schimb valutar. Acțiunea a vizat 33 de companii care administrau 54 de puncte de lucru. Au fost selectate în urma unor analize de risc realizate de autorități.

ANAF Antifraudă face ordine în casele de schimb valutar. Nereguli la 85% dintre operatorii verificați

ANAF Antifraudă face ordine în casele de schimb valutar

Ce arată datele finale?

Rezultatele controalelor au indicat că peste 85% dintre operatorii verificați au încălcat legislația fiscală. În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat sancțiuni și confiscări în valoare totală de circa 3,45 milioane de lei, arată ANAF.

Inspectorii Antifraudă au descoperit mai multe nereguli, printre care neemiterea bonurilor fiscale, refuzul acceptării plăților electronice și efectuarea tranzacțiilor fără verificarea corespunzătoare a identității clienților. Totodată, au fost constatate deficiențe privind utilizarea sistemelor de supraveghere video obligatorii pentru monitorizarea activității. În timpul controalelor, inspectorii au aplicat o metodă complexă de verificare. Au comparat informațiile din evidențele contabile cu imaginile surprinse de sistemele de supraveghere din unitățile controlate.

Caz grav la Suceava: sume uriașe provenite din operațiuni neînregistrate

„În cadrul verificărilor efectuate la un punct de schimb valutar din județul Suceava,inspectorii ANAF Antifraudă au identificat sume în valută provenite din operațiuni decumpărare de valută pentru care nu fost emise bonuri fiscale, precumși disponibilitățibănești introduse în unitate fără documente justificative.

Pentru încălcarea obligațiilorprivind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și justificarea sumelor aflateîngestiune, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi contravenționale în sumătotalăde 60.000 de lei, precum și confiscarea sumelor în valută în cuantum de 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline”, transmite ANAF.

ANAF ia în calcul extinderea controalelor la nivel național și anunță că va continua monitorizarea domeniilor cu risc fiscal ridicat. Totodată, instituția le recomandă cetățenilor să solicite bon fiscal la schimburile valutare și să semnaleze neregulile prin aplicația iBon Fiscal.

Sursă foto: Mediafax Foto; Shutterstock

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