ANAF Antifraudă a confiscat 18 kilograme de aur în valoare de peste 9 milioane lei

Inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat 18 kilograme de aur în valoare de peste 9 milioane lei. Aceștia continuă controalele în comerțul cu metale prețioase și au găsit la o casă de amanet din Timișoara aproape 18 kilograme de aur deținute ilegal.

Aurul confiscat este sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii. Pentru deținerea ilegală a celor 17,92 kilograme de aur, autoritățile au aplicat amendă contravențională și au confiscat întreaga cantitate, conform legislației privind regimul metalelor și pietrelor prețioase din România.

Zeci de kilograme de aur au fost confiscate

În urma acțiunilor de control desfășurate până acum, au fost confiscate peste 70 de kilograme de aur și suma de 6 milioane de lei.

„Inspectorii antifraudă din ANAF continuă acțiunile de descoperire și combatere a activităților ilicite din domeniul comerțului cu metale prețioase și au descoperit, la o casă de amanet din Timișoara, 17,92 kilograme de aur, care era deținută ilicit.

Aurul sub forma de bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidențele specifice ale societății controlate.

Pentru deținerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, respectiv amenda contravențională și confiscarea cantității de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România.

În acest an, în cadrul acțiunilor de control antifraudă efectuate în domeniul comerțului cu metale prețioase, au fost confiscate peste 70 kg de aur și suma de 6 milioane de lei, reprezentând venituri ilicite.

ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici și promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, a transmis instituția.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto