Anchetatorii au mers acasă la Cristian Pomohaci cu o mașină de numărat bani. Sumele colosale găsite în locuința fostului preot

Cristian Pomohaci a fost reținut cu propunere de arestare preventivă, ieri, după 14 ore de percheziții. Anchetatorii ar fi mers acasă la fostul preot cu o mașină de numărat bani, relatează G4Media, și ar fi găsit sume colosale în locuința acestuia.

Sursa citată menționează că în locuința cântărețului anchetatorii au găsit 240.000 de euro, un milion de forinți, 10.000 de lire sterline, 3.000 de dolari americani și 8 milioane de lei.

Pomohaci a fost reținut ieri pentru 24 de ore

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut miercuri pentru 24 de ore de polițiștii din Mureș, în urma unor percheziții domiciliare efectuate într-un dosar penal care vizează infracțiunile de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Fostul preot a fost reținut după ce autoritățile din Mureș au pus în aplicare, tot miercuri, două mandate de percheziție domiciliară.

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, acesta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de sex masculin, cu vârste de până la 16 ani, conform unor surse apropiate anchetei. Pomohaci a mai fost investigat anterior într-un caz similar, însă dosarul a fost clasat în februarie 2019 pe motiv de prescripție, faptele fiind considerate mai vechi de zece ani.

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