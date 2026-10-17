Armata a doborât două drone deasupra Mării Negre. Ministrul Apărării: „Prima dronă a fost doborâtă în două minute”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că Armata a doborât două drone deasupra Mării Negre, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Prima dronă a fost doborâtă în două minte, la 25 de kilometri Sud-Est de Sulina.

În cursul după-amiezii de sâmbătă, 17 octombrie 2026, două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre. Prima dronă a fost eliminată în 2 minute, iar cea de-a doua dronă a fost doborâtă la 5 minute după ce a pătruns în spațiul aerian național. Ambele drone au fost distruse în apropiere de Sulina.

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„Două drone aeriene angajate și doborâte acum câteva minute de piloții militari români deasupra Mării Negre.

Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km SE de Sulina.

Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la 18:05, la 5 minute dupa ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km E de Sulina.

Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a anunțat Radu Miruță pe Facebook.

Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol

Dronele au fost doborâte de 2 aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Avioanele au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea după detectarea unor ținte la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor. Dronele au fost interceptate deasupra apelor teritoriale, a anunțat MApN.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat sâmbătă, 17 octombrie, de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

La ora 17:59, prima țintă a pătruns în spațiul aerian național, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01.

O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05.

Ambele ținte aeriene au fost identificate ca fiind drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.

Vom reveni cu informații suplimentare după încheierea misiunii”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Alte 4 drone au fost doborâte în spațiul aerian național

Pe lângă cele două drone doborâte azi, alte 4 aparate de zbor au fost eliminate în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe. Pe 26 iulie a fost distrusă cea de-a treia dronă, deasupra Mării Negre. A patra dronă a fost doborâtă în august, de un avion F-18 spaniol, în județul Galați.