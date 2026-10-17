Țintă aeriană, detectată la nord de județul Tulcea. MApN a ridicat două aeronave F-18

Ministerul Apărării Naționale anunță că sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană ce evolua pe teritoriul Ucrainei, înspre granița cu România, la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea.

Pentru securizarea spațiului aerian al României, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 01:54 a fost transmis un mesaj RO-Alert, care a încetat la 02:30.

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Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, mai transmite MApN.

Incidentele cu drone, tot mai frecvente

Nu mai departe de noaptea de miercuri spre joi, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României în zona Sulina, deasupra apelor teritoriale românești. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a detectat mai multe ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, iar patru avioane de luptă, două F-18 spaniole și două F-16 românești, au fost ridicate de la sol.

Aparatul de zbor a fost monitorizat de radarele militare timp de aproximativ un minut, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, radarele au semnalat prezența altor ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. În aceste condiții, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Astfel, în misiunile de monitorizare a situației aeriene au fost implicate atât aeronavele spaniole F-18, dislocate în România pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, cât și avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației. La ora 04:57, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în afara dronei detectate la ora 01:34, nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național.