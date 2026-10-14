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Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România

Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
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Trecere de pietoni spre nicăieri la Brăila, care a costat 39.000 de lei, se află în mijlocul câmpului și a devenit „virală” pe rețelele de socializare.

O trecere de pietoni trasată pe un drum, care taie un câmp și care leagă un șanț de o miriște, a fost iluminată întocmai ca o intersecție aglomerată, transmite observatornews.ro.

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Trecerea de pietoni care duce spre nicăieri face parte dintr-un proiect mai amplu prin care autoritățile din Brăila vor să ofere mai multă siguranță pietonilor pe timpul nopții.

Trecerea de pietoni a costat aproximativ 39.000 de lei.

Este dotată cu sisteme dedicate de iluminat prin tehnologie LED și panouri fotovoltaice pentru iluminat independent.

Doar că această trecere de pietoni de la marginea satului Ariciu din Brăila nu pare să aibă o utilitate.

„Culmea este că de când suntem aici, un singur șofer a oprit la această trecere de pietoni, deși am stat pe trecere, așa cum se vede și în acest moment. Acel șofer care a oprit și a dat prioritate pietonului ne-a spus că circulă zilnic pe aici și că sunt primul pieton care traversează. În rest, nu a mai văzut pe nimeni. Așa spun și locuitorii din sat. O trecere de pietoni total inutilă. Au fost realizate 128 de astfel de treceri de pietoni în județul Brăila. Proiectul a costat în total pentru cele 128 de treceri aproximativ 5 milioane de lei și, conform Consiliului Jutețean din Brăila, este un proiect în premieră la nivel național în ceea ce privește sistemul de iluminat pentru treceri de pietoni, pentru siguranța pietonilor care traversează. Doar că pe aici nu traversează nimeni niciodată.”, relatează reporterul Observator.

Sursa foto: Capturi Observator

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