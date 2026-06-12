Asociația Română a Băncilor cere socoteală Consiliului Concurenței pentru amenda uriașă dată băncilor

Asociația Română a Băncilor a cerut public Consiliului Concurenței să arate dovezi clare pentru amenda uriașă de 3,73 miliarde de lei primită săptămâna trecută. Reprezentanții băncilor spun că decizia este un abuz total care scoate țara noastră de pe radarul marilor investitori, îi instigă pe clienți la procese inutile și încalcă independența BNR.

Băncile neagă acuzațiile și cer explicații urgente

Sistemul bancar a explodat după ce instituția de control a acuzat zece bănci mari că s-au înțeles pe la spate ca să mărească ratele românilor. ARB a trimis un document oficial prin care respinge ferm toate aceste idei. Aceștia cer autorităților să explice exact ce reguli au fost încălcate.

„Solicităm prezentarea elementelor de reglementare și de conduită concurențială ce au fost încălcate. Banca Națională a României are rol de organizator, de reglementator și supraveghetor privind modul de funcționare a pieței monetare.”

Pericol pentru economia țării

Bancherii avertizează că acest scandal nu lovește doar în imaginea lor, ci distruge viitorul economic al întregii țări. Asociația explică de ce această decizie este o greșeală politică periculoasă:

„Prin această decizie, România a fost scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar bancară și riscă să fie depunctată. Implicațiile directe și colaterale afectează stabilitatea financiară, asigurarea finanțării statului român și economia ca un întreg.”

Românii cu rate, victime colaterale

O altă problemă reclamată de ARB este panica creată în rândul populației. Băncile spun că oamenii care au credite sunt împinși să deschidă procese colective la tribunal, deși nicio instanță nu a dat o hotărâre definitivă prin care să spună că instituțiile financiare au greșit.

„Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Asistăm din nou siderați la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii. Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia.”

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De unde a pornit totul

Săptămâna trecută, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei. Pe listă se află unele dintre cele mai importante instituții bancare din piață, printre care BCR, BRD, ING Bank, CEC Bank sau Banca Transilvania.

Consiliul Concurenței a susținut că, în urma unei investigației, a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.